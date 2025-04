Manuel Masalva, actor de Televisa “está gravísimo” y los doctores dan pocas esperanzas

Martha Figueroa anunció una importante actualización en el estado de salud de Manuel Masalva, quien aseguró, se encuentra en un estado bastante delicado y no ha logrado mejorar a pesar de los esfuerzos del personal médico. Asimismo, reveló que los doctores mencionaron que “lo único que se puede hacer es rezar”.

El actor de 41 años originario de San Luis Potosí reconocido por darle vida a Ramón Arellano Félix en ’Narcos México’ y por sus papeles en producciones de Televisa, se encuentra hospitalizado de gravedad en el extranjero debido a una misteriosa bacteria que atacó su cuerpo mientras estaba de vacaciones.

Por esta razón una gran cantidad de actores como Zuria Vega, Alberto Guerra, Diego Klein, Gonzalo García Vivanco y Carolina Miranda solicitaron donaciones a través de la plataforma de GoFoundMe para apoyarlo a cubrir sus gastos hospitalarios en el extranjero que ascienden del millón de pesos.

Manuel Masalva

Doctores no saben qué hacer para recuperar la salud de Manuel Masalva

Según lo que dijo la periodista Martha Figueroa en su programa de Youtube, la situación que atraviesa Manuel Masalva es de suma gravedad: “Fue a dar al hospital y tengo entendido que está en Dubai y no saben bien qué hacer, la última información que dio su familia es que está muy mal, tiene respiración asistida y no mejora”.

“No saben qué bacteria es, ni qué está pasando y de plano los médicos le dijeron a la familia: ’lo único que se puede hacer es rezar porque nosotros no sabemos qué hacer‘”, explicó la comunicadora.

De la misma manera, señaló que a pesar de los esfuerzos del equipo médico, la salud del actor no mejora en lo absoluto: “Pasaron varios días y parece que ya identificaron de qué familia, grupo, origen tiene la bacteria, pero él no mejora, de verdad me dicen que está gravísimo”.