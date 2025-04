“Indirecta muy directa”: Benny Blanco habría respondido de la forma más inesperada a “burla” de Justin Bieber a Selena Gomez

En las últimas semanas, Justin Bieber ha estado en el centro de la atención, pero no precisamente por su música sino por un deterioro en su imagen que no ha pasado desapercibido entre los fans. Pero mientras que no han salido declaraciones oficiales respecto a qué podría estar pasando, el cantante también ha preocupado por su salud mental.

Recientemente, en su cuenta de Instagram, Bieber publicó una serie de memes en sus historias con los que desató caos en redes sociales, especialmente por uno con el que se habría burlado de Selena Gomez y su compromiso con Benny Blanco.

¿Justin Bieber se burló de Selena Gomez?

El meme, que mostraba a Gollum, el famoso personaje de El Señor de los Anillos, obsesionado con el anillo, venía acompañado de la leyenda: “Girls on social media when they get engaged” (“Las chicas en las redes sociales cuando se comprometen”). Muchos fans no tardaron en vincular este meme con el reciente compromiso de Gomez con Benny Blanco, quien le dio un impresionante anillo valorado en aproximadamente $225,000 de dólares.

El contexto no es menor, ya que en las últimas semanas tanto Selena como Benny han estado promocionando activamente su nueva colaboración musical, lo que ha mantenido a ambos en el ojo público. El timing de la publicación de Bieber, justo cuando las noticias sobre el compromiso de Selena con Blanco se encuentran en su punto más álgido, dejó a muchos de sus seguidores especulando sobre si el cantante canadiense estaba lanzando una indirecta a su exnovia.

Y no es la primera vez que Bieber genera controversia en las redes sociales: su comportamiento en Instagram últimamente ha levantado más de una ceja, con posts algo crípticos y algunas reacciones que hacen pensar que todavía hay emociones no resueltas en torno a su relación con Selena.

Benny Blanco responde a Justin Bieber

Lo que nadie esperaba, sin embargo, fue la respuesta de Benny Blanco. En lugar de entrar en guerra con declaraciones, el productor optó por una respuesta inesperada e inteligente.

Blanco, conocido por su sentido del humor y su estilo único, publicó en sus redes una imagen de Burro, el famoso personaje de Shrek. En la escena que compartió, Burro está hablando con Shrek, quien le explica que necesita espacio para vivir su vida de casado con Fiona. La imagen fue acompañada con la leyenda “You gotta give me some space, man” (“Tienes que darme algo de espacio, amigo”).