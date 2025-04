“No soportó”: Nodal habría tomado tajante medida contra usuaria que se burló de él y Ángela Aguilar

Christian Nodal no deja de ser el centro de atención, y esta vez la controversia no es por su música, sino por su reacción ante una usuaria de TikTok que se burló de él y de su pareja, Ángela Aguilar, durante la reciente gala de los Billboard Women in Music.

El 29 de marzo, el YouTube Theater en Hollywood Park, California, fue escenario de una de las noches más esperadas en la música, donde Ángela recibió el prestigioso Breakthrough Award, consolidándose como una de las artistas más importantes del momento. Sin embargo, más allá de su éxito, la noche también estuvo marcada por las burlas que los internautas no dejaron pasar.

Parodia de Christian Nodal enloquece las redes sociales

Entre las críticas, destacó la usuaria @giovannapazp, quien se hizo popular en TikTok por usar un filtro que imita el rostro de Nodal para hacer parodias.

Esta joven ha aprovechado las controversias que rodean a Nodal para crear contenido humorístico, el cual ha generado una ola de comentarios de apoyo, con frases como: “El único Nodal que queremos”, “Ese Nodal sí me cae bien”, y “Nodal si fuera buena onda”. En sus parodias, incluso muestra a Nodal escondiéndose de Ángela para escuchar los nuevos sencillos de Cazzu, lo que ha dado mucho de qué hablar.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando la tiktoker reveló que Nodal la había bloqueado de su cuenta en la plataforma. Esta acción generó un debate entre sus seguidores, algunos acusando a Nodal de no soportar las críticas y burlas, mientras que otros defendían la postura del cantante, alegando que simplemente estaba tomando medidas para proteger su imagen.

Nodal toma acción contra usuaria que se burla de él en TikTok

La respuesta de Nodal a las burlas no tardó en llegar, y esta vez, el cantante decidió unirse a la tendencia en TikTok. En un video compartido en su cuenta, Nodal aparece junto a Ángela Aguilar y su cuñado, Leonardo Aguilar, utilizando el mismo filtro con el que la usuaria Giovanna se burló de él. En el clip, los tres se turnan para usar el filtro mientras interpretan su éxito más reciente, “El amigo”.

El gesto no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes aplaudieron su actitud y resaltaron la manera en que manejó las críticas. “¡La mejor forma de terminar con el hate! ¡¡¡Burlarte de ti mismo para que no les quede que decir!!!“, comentaron muchos en las redes. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con la reacción de Nodal, y algunos lo interpretaron como una “cachetada con guante blanco” hacia la usuaria que se había burlado de él.