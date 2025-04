Abril trae una avalancha de estrenos en las plataformas de streaming, con nuevas temporadas, animes, y películas que prometen mantenernos pegados a la pantalla. ¡Toma nota de lo más destacado del mes!

Los estrenos de TV más esperados de abril: ¡Series y películas imperdibles!

Netflix: Un mes de acción y finales épicos

El 3 de abril arranca con Devil May Cry, la esperada adaptación anime del famoso videojuego, junto con Pulse, un drama médico cargado de emociones, y Karma, una serie coreana que promete enganchar a los fans del K-drama.

El 10 de abril, Black Mirror regresa con una nueva temporada llena de episodios perturbadores y futuristas, junto a Moon Rise, un anime que explorará la ciencia ficción de una manera innovadora.

El 24 de abril, los fans del thriller verán el desenlace de You, con su temporada final. Y para cerrar el mes, el 30 de abril llegan Astérix: El combate de los jefes, una nueva entrega animada del icónico personaje francés, y El Eternauta, la esperada adaptación de la legendaria historieta argentina.

HBO: Regresos esperados y más drama

El 11 de abril, Hacks vuelve con una nueva temporada de comedia ácida y reflexiva. Pero el gran evento de HBO llega el 13 de abril con la segunda temporada de The Last of Us, una de las series más esperadas del año, que promete más acción, emoción y una historia aún más impactante.

Amazon Prime Video: Acción y thriller político

El 3 de abril, Bondsman aterriza en Prime Video con una historia de acción y crimen. Más adelante, el 16 de abril, llega G20, un thriller protagonizado por Viola Davis y Anthony Starr que mezcla política y tensión en un escenario internacional de alto riesgo.

Disney+: Ciencia ficción y aventuras espaciales

El 12 de abril, Doctor Who regresa con su temporada 15 y un nuevo Doctor listo para viajar por el tiempo y el espacio. Y el 22 de abril, los fanáticos de Star Wars finalmente recibirán la esperada segunda temporada de Andor, que promete más intriga y acción en la galaxia.