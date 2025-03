Ewan McGregor cumple años: El Jedi que conquistó Hollywood

Ewan McGregor, uno de los actores más queridos de Hollywood, celebra hoy su cumpleaños. Con una carrera que abarca desde el cine independiente hasta grandes franquicias como Star Wars, McGregor ha demostrado su versatilidad y carisma en cada papel.

PUBLICIDAD

¡Hoy celebramos el cumpleaños del gran Ewan McGregor!

Desde su icónico papel como Obi-Wan Kenobi hasta interpretaciones memorables en Trainspotting y Moulin Rouge!, el actor escocés ha sabido reinventarse una y otra vez. Su regreso al universo de Star Wars con la serie Obi-Wan Kenobi solo reafirmó su estatus como una leyenda de la cultura pop.

¡Hoy celebramos el cumpleaños del gran Ewan McGregor!

Además de su talento en la pantalla, McGregor es conocido por su amor por las motocicletas y sus viajes alrededor del mundo, documentados en Long Way Round y Long Way Up. A lo largo de los años, ha demostrado que su carrera sigue en ascenso y que su legado en el cine está más vivo que nunca.

¡Hoy celebramos el cumpleaños del gran Ewan McGregor!

¡Feliz cumpleaños, maestro Jedi!