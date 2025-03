Steven Tyler cumple 77 años: La leyenda sigue rockeando

Steven Tyler, el inconfundible vocalista de Aerosmith, celebra hoy sus 77 años de vida. Con su energía arrolladora, su voz inigualable y su presencia escénica electrizante, Tyler se ha consolidado como una de las figuras más grandes del rock de todos los tiempos.

Desde los años 70, Aerosmith ha marcado generaciones con himnos como Dream On, Sweet Emotion y I Don’t Want to Miss a Thing, con Tyler al frente, desbordando carisma y pasión en cada presentación. A pesar del paso del tiempo, su legado sigue vigente y su voz sigue siendo sinónimo de rock & roll en estado puro.

A sus 77 años, Steven Tyler demuestra que la edad es solo un número cuando se trata de vivir el rock. Hoy es un buen día para subir el volumen y celebrar a lo grande su trayectoria. ¡Feliz cumpleaños, Demonio de los Gritos!