Pon a prueba tus conocimientos sobre Ariana Grande con este quiz

Ariana Grande, con una trayectoria exitosa de más de 15 años en el mundo del entretenimiento, es una ejemplo para distintas generaciones que han crecido con sus programas o música y que la siguen desde muy pequeña.

PUBLICIDAD

A su corta edad, ya ha sido incluida en la lista anual de Time de Las 100 Personas más Influyentes del Mundo (2016 y 2019) y en el ranking Forbes Celebrity 100 (2020) de las celebridades con mayores ingresos.

1. ¿En qué estado de la Unión Americana nació el 26 de junio de 1993?

a) California

b) Florida

c) Luisiana

2. A los 14 años, en Los Ángeles, habló con sus representantes sobre su deseo de grabar un disco de este género:

PUBLICIDAD

a) Rap

b) Country

c) Rhythm and Blues

3. Comenzó su carrera musical en 2008 en Broadway a los 15 años, participando en el musical:

a) Mamma Mia!

b) Cats

c) 13

4. Saltó a la fama por su participación en esta serie de Nickelodeon:

a) Victorious

b) iCarly

c) Supah Ninjas

5. Año en el que lanzó su primer sencillo, “Put Your Hearts Up”:

a) 2010

b) 2011

c) 2012

6. Nombre de su primer álbum de estudio:

a) My Everything

b) Dangerous Woman

c) Yours Truly

Ariana Grande Con una trayectoria exitosa de más de 15 años en el mundo del entretenimiento, es un ejemplo para distintas generaciones que han crecido con sus programas o música. Foto: Getty Images. (Kevin Winter/Getty Images)

7. ¿Cuántos álbumes de estudio ha grabado hasta marzo de 2025?

a) 6

b) 7

c) 8

8. Producción que en 2018 obtuvo el Grammy al Mejor Álbum Vocal de Pop:

a) Sweetener

b) Dangerous Woman

c) Thank you, Next

9. Ariana Grande ha tenido colaboraciones con artistas de gran renombre, pero no con uno de los siguientes:

a) Taylor Swift

b) Justin Bieber

c) Lady Gaga

10. Año en que fue reconocida como Artista del Año durante los Premios MTV:

a) 2018

b) 2019

c) 2020

11. Película en la que hizo una aparición especial como una estrella de pop mundialmente famosa:

a) Don’t Look Up

b) Hairspray Live!

c) Charlie’s Angels

12. Año en el que obtuvo su primera nominación a un Oscar:

a) 2023

b) 2024

c) 2025

Respuestas:

1 b / 2 c / 3 c / 4 a / 5 b / 6 c / 7 b / 8 a / 9 a / 10 b / 11 a / 12 c

Aciertos:

1-4 Principiante: Con este resultado no puedes considerarte fan de Ariana Grande.

5-8 Intermedio: ¡Muy bien! Seguramente sigues a la artista en sus redes sociales.

9-12 Avanzado: Más que un o una fan de Ariana Grande, eres parte de los Arianators.