Ellen Pompeo revela que una escena de sexo en “Grey’s Anatomy” la hizo llorar

De traje sastre a falda de diosa griega: los increíbles looks de Ellen Pompeo a sus 52

Ellen Pompeo, reconocida por su papel de Meredith Grey en Grey’s Anatomy, reveló recientemente que una de las escenas más polémicas de la serie le generó una gran incomodidad.

PUBLICIDAD

En una conversación en el podcast Call Her Daddy, la actriz de 55 años confesó que la escena de sexo entre su personaje y George O’Malley (interpretado por T.R. Knight) en la segunda temporada fue una experiencia angustiante para ambos actores.

Tuvieron que grabar la escena dos veces

Según Pompeo, ni ella ni Knight querían filmar la escena y, al momento de hacerlo, ambos terminaron llorando. “Él no quería hacerlo, yo no quería hacerlo. Fue una de las experiencias más incómodas que he tenido en el set”, expresó.

A pesar de su incomodidad, tuvieron que grabarla nuevamente debido a comentarios de la cadena sobre la cantidad de movimientos en la escena.

“En la peor de tus pesadillas, imagina que te obligan a repetir algo que ya fue terrible la primera vez. Tuvimos que volver a filmar esa m***da”, agregó Pompeo. La actriz también reveló que nunca ha visto el resultado final de la escena, ya que la experiencia fue demasiado desagradable para ella. “Lloré toda la escena, y eran lágrimas reales”, confesó.

La segunda temporada de Grey’s Anatomy, donde ocurrió esta escena, se emitió entre 2005 y 2006. Actualmente, la serie continúa en su temporada 21, aunque Pompeo ha reducido significativamente su participación en el proyecto.

Más allá de su papel en la serie, la actriz también ha sido reconocida por su lucha por la igualdad salarial en Hollywood. Tras años de exigir un salario justo en comparación con su coprotagonista Patrick Dempsey, en 2018 se convirtió en la actriz mejor pagada de un drama televisivo, alcanzando un sueldo de 20 millones de dólares por temporada.

Ellen Pompeo Instagram: @ellenpompeo

Aunque sigue vinculada a Grey’s Anatomy como productora y con apariciones esporádicas, Pompeo sintió que era momento de seguir adelante. “No sabía qué haría después, solo sabía que no podía seguir con Grey’s“, comentó, dejando abierta la posibilidad de nuevos proyectos en su carrera.