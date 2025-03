VIDEO: Don Omar expulsó a una mujer de su concierto por tirar vasos

El reguetonero Don Omar expulsó a una mujer del público durante uno de sus conciertos en Cancún, México, debido a que la fémina estaba lanzando vasos a otras personas que disfrutaban del show.

El cantante puertorriqueño dejó de cantar en pleno escenario, y enseguida se dirigió se dirigió a la mujer. Hablando por su micrófono, el artista, la señaló y calificó la acción como una “falta de respeto”.

“A los 47 años, eso que usted está haciendo de tirarle a las personas de al frente con vasos, es una falta de respeto”, dijo Don Omar, mientras señalaba a la mujer, describiéndola con su “camisa roja con líneas blancas” para que el personal de seguridad la sacara.

“ Usted misma, sí, usted misma, la de la camisa roja con líneas blancas. Seguridad, camisa roja con líneas blancas. Usted va a tener que aprender que con la edad que uno tiene, hacer esas estupideces, las tiene que hacer en su casa ”, expresó el cantante, segun se aprecia en un video, difundido por ‘El Gordo y la flaca’.

Finalizó diciendo: “¿Te acuerdas que te dije que ahora me tocaba a mí? Pásala bien mi amor, cuídate”. Los aplausos siguieron por parte del público. Luego, el artista preguntó “¿Seguimos?”, a lo que la gente lo ovacionó diciendo que sí.

Don Omar y su victoria contra el cáncer

Don Omar sorprendió en 2024 cuando informó que padecía cáncer. Sin embargo, al otro día ya estaba anunciando que le habían practicado una cirugía, y luego, que estaba libre de la enfermedad.

Posteriormente, se conoció que la operación consistió en la extracción del riñón izquierdo por un tumor.

El artista compartió en los siguientes días que su experiencia le permitió valorar lo verdaderamente importante en la vida, tales como Dios y la espiritualidad.

“Pasé de todo… De esa etapa del miedo a la etapa de la paz, cuando literalmente le dije a Dios: ‘Sabes qué, yo creo que yo he vivido todo lo que quiero, creo que he recibido todo lo que no me merecía… Que sea lo que tú digas, me va a traer paz, sea lo que sea”, expresó el cantante en una entrevista para el programa ‘El show de Piolín’.

Aprendió lo frágil que es el ser humano y también a ser agradecido: “Yo hoy veo la vida completamente distinta, yo veo la vida como algo que es muy pasajero, algo que es muy sensible, muy frágil… Ya no salgo de la casa teniendo claro que voy a regresar, ahora salgo de la casa teniendo claro que a lo mejor no regreso”, dijo.