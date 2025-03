¡ZERO BASE ONE llega a los cines de Guatemala con su película de concierto!

Los ZEROSE guatemaltecos están de fiesta, porque “ZERO BASE ONE TIMELESS WORLD”, la primera película de concierto de ZEROBASEONE, llegará a los cines del país. Tras un año de logros impresionantes y una gira mundial que reunió a más de 140,000 fans en ocho ciudades, ahora su energía se traslada a la gran pantalla.

Revive la magia de su gira mundial en la pantalla grande

El filme traerá presentaciones inolvidables de éxitos como “In Bloom”, “Feel the POP” y “GOOD SO BAD”, además de los icónicos temas “Say My Name” y “Here I Am” de Boys Planet. Pero eso no es todo: los fans podrán disfrutar de imágenes exclusivas detrás de cámaras y entrevistas inéditas, donde los miembros del grupo compartirán sus emociones y gratitud hacia ZEROSE.

Esta película no solo capturará la emoción de sus conciertos, sino que también mostrará el crecimiento y la hermandad del grupo en la industria musical. Sin duda, será una experiencia imperdible para todos los seguidores de ZEROBASEONE en Guatemala.

¡No te lo pierdas! Consulta siempre la cartelera de los cines, ya que las fechas y horarios pueden estar sujetos a cambios.