Abogado reveló cuántos miles de dólares debe pagar Aleska Génesis por su caso legal

La controversia no cesa tras la detención de la modelo Aleska Génesis, a quien arrestaron el pasado lunes 10 de marzo, tras ser eliminada del programa de Telemundo ‘La Casa de los Famosos’.

La trasladaron al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla en Ciudad de México, pero al día siguiente quedó libre bajo medidas cautelares. El proceso en su contra es por las acusaciones del robo de unos relojes de lujo, que le hizo el empresario Francisco Javier Rodríguez Borgio, ex pareja de su hermana Michell Roxana.

La revista digital Ronda publicó que el abogado Ramsés Marcor, defensor del empresario mexicano, informó que Aleska Génesis y su hermana deben pagar miles de dólares para “resarcir el daño”.

Indicó que las hermanas deben pagar diez millones de pesos, que equivalen a un promedio de 496,000.00 dólares. “Consideró el juez que sí había elementos para sujetarla a procedimiento por el delito de robo”, expuso el abogado.

Explicó que Aleska no puede salir de México y que debe presentarse en tribunales para firmar cada 15 días.

“ Queremos que se repare el daño y que ya deje de publicar cosas que no son. Estaba detenida por probable responsable, resulta que ahora es víctima. No, no es víctima; es probable responsable ella y sus hermanas (Michell Roxana y Bárbara Castellanos) ”, dijo el abogado.

Aleska Génesis: “Descansar y sanar”

Este jueves, Aleska Génesis publicó en sus historias de Instagram un segundo comunicado tras su liberación. En el escrito hablan terceras personas (al parecer familiares) agradeciendo los mensajes de apoyo para ella y expresando que en este momento, se está tomando tiempo para “descansar, sanar y atender lo necesario a su proceso legal”.

Indicaron que su equipo seguirá haciendo actualizaciones en sus redes sociales.

Antes de este pronunciamiento, la modelo venezolana y ex participante de ‘La Casa de los Famosos’ denunció que sus derechos fueron vulnerados durante su detención. Destacó que en su tiempo, la verdad “saldrá a la luz”.

“En este momento, no me encuentro en condiciones físicas ni emocionales para dar declaraciones. Necesito tomar un tiempo para sanar, para reencontrarme conmigo misma y procesar todo lo que ha ocurrido”, manifestó.