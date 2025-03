Le falta autenticidad: una de las razones para las críticas del programa de Meghan Markle en Netflix

Meghan Markle, ahora conocida como la duquesa de Sussex, vuelve a acaparar titulares, esta vez con su reality show en Netflix titulado With Love, Meghan. El programa ha sido objeto de una feroz crítica por parte de expertos y medios, quienes lo consideran superficial y desconectado de la realidad.

PUBLICIDAD

La calificación en Rotten Tomatoes es alarmantemente baja, con solo un 33% de aprobación por parte de la crítica y un aún peor 20% entre los espectadores. Muchos lo consideran un intento fallido de ofrecer algo genuino, pero en realidad se percibe como una fachada más de su ya polémica figura pública.

Critican a Meghan Markle por falta de autenticidad en su programa en Netflix

El formato del programa gira en torno a tareas domésticas y estilo de vida, pero la idea de que Meghan, quien a menudo se presenta como defensora de la autenticidad, lo haga desde una propiedad alquilada, lejos de su hogar en el sur de California, genera una contradicción evidente.

La crítica sugiere que esta decisión refuerza la desconexión entre lo que el programa intenta transmitir y la imagen de autenticidad que la duquesa quiere proyectar.

El programa también se enfrenta a las dificultades inherentes a la figura polarizante de Meghan. Para algunos, representa un modelo a seguir, mientras que para otros, su actitud parece manipular las emociones del público en función de sus propios intereses.

De acuerdo con Rob Shuter, presentador del podcast Naughty But Nice, las reacciones a With Love, Meghan no se deben tanto al contenido del programa, sino a la propia Meghan. La atención que recibe no se basa en lo que haga, sino en lo que representa y cómo maneja su imagen.

A pesar de las críticas, Netflix ha confirmado una segunda temporada. Esto sugiere que, por más que algunos rechacen su enfoque, Meghan sigue siendo una figura capaz de generar interés, ya sea para bien o para mal.