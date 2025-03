Acusan a Telemundo de acordar entrega de Aleska Génesis tras ser eliminada de ‘La Casa de los Famosos’

La modelo Aleska Génesis ha vivido momentos de tensión, luego de ser detenida el pasado lunes 10 de marzo en Ciudad de México, tras ser eliminada del programa de Telemundo ‘La Casa de los Famosos’. Ahora surgieron nuevas versiones, según las cuales, este canal acordó para que no la arrestaran, sino hasta después de que la sacaran del show.

PUBLICIDAD

A Aleska la liberaron al día siguiente, pero quedó sujeta a medidas cautelares, y con una gran afectación, por la que según ella, no podrá dar declaraciones hasta nuevo aviso. En su historia de Instagram colocó versiones de lo sucedido, y una de ellas es que la persona que supuestamente la acusa, el empresario Francisco Javier Rodríguez Borgio, ex pareja de su hermana Michell Roxana, se hizo presente con policías y fiscales un día en Telemundo durante las grabaciones de ‘La Casa de los Famosos’.

La presencia del sujeto con las autoridades causó todo un revuelo en el canal, donde estaban dispuestos a llevarse a la modelo. Sin embargo, presuntamente, el equipo de producción del programa y representantes de ese medio, negociaron y los convencieron de no llevársela enseguida, sino hasta después de su eliminación en el programa.

Se cree que la detención de la venezolana fue por la acusación del robo de unos relojes de lujo.

Acusaciones contra Telemundo por Aleska Génesis

Tras ser eliminada en ‘La Casa de los Famosos’, Telemundo publicó un post en Instagram con las últimas imágenes de Aleska Génesis en el referido programa. Ella lloraba, pero tras lo sucedido, ya no se sabe si sus lágrimas eran por quedar fuera, o porque sabía que sería arrestada al salir.

Ante este post del canal, Bárbara Castellano, hermana de Aleska, se pronunció en contra de la cadena televisiva, a la cual acusó de lucrarse por la detención de la modelo.

“ Así vivió Aleska la eliminación del canal para entregarla ilegalmente a su suerte y grabarla para tener más material para su asqueroso canal!!! ¡Se les acabó el programa! ¡Ya dejen de utilizar su imagen! ”, dijo Castellano.

PUBLICIDAD

El comentario de la hermana de Aleska Génesis Hermana de Aleska Génesis se pronunció contra Telemundo

Los comentarios no se hicieron esperara por parte de los usuarios en la red social de la camarita. “No la eliminaron... La entregaron. Ahora los muebles a trabajaaaaar”, “innecesaria la humillación pública que le hicieron #aleskagenesis . Ahora resulta que la detención tiene más rating que el show como tal y Telemundo se aprovecha para sacar el jugo”, “muy mal lo que estáis haciendo con el caso #aleskagenesis @aleskagenesis aprovechándose de la situación para obtener audiencia”, son algunos mensajes.

No obstante, otros respaldaron al canal: “¿Ahora es culpa de Telemundo? Ella sabía que había la posibilidad de caer presa. Tenía un problema legal en México y lo sabía . Esa gente esperó el día de eliminación de Aleska para sacar la orden. Era lógico que Aleska se iba. No tenía apoyo era la más odiada de la casa. Ahora lo que le pasó es muy lamentable y de verdad es triste pero ella no debió ir a la casa de los famosos con un proceso”.

Telemundo y Aleska Génesis se pronuncian

Telemundo emitió un breve comunicado en el que dejó claro que lo ocurrido a Aleska Génesis fue por cuestiones personales: “ Anoche, tras ser eliminada de ‘La Casa de los Famosos All-Stars’, Aleska Génesis fue detenida por asuntos legales de índole personal. La producción está cooperando con las autoridades locales para facilitar el proceso ”.

La modelo venezolana, de 33 años, también difundió un escrito en sus redes, agradeciendo a las personas que la apoyaron, además recalcó que la verdad saldrá a la luz en su debido momento.