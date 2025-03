Cher sube al escenario disfrazada de Elvis Presley en un concierto benéfico

La icónica cantante Cher sorprendió al público del Teatro Beacon en Nueva York durante el evento benéfico LOVE ROCKS NYC con una actuación cargada de nostalgia y energía.

A sus 78 años, la estrella volvió a demostrar su carisma y talento al interpretar “Walking in Memphis”, rindiendo homenaje a la leyenda del rock and roll, Elvis Presley.

Cher ofreció una poderosa interpretación de “Believe”

Ataviada con una chaqueta de raya diplomática, una peluca con volumen y un estilismo que evocaba al “Rey del Rock”, Cher transportó a los asistentes a otra época. La canción, lanzada originalmente por Marc Cohn en 1991, relata la experiencia de visitar Graceland, la famosa propiedad de Presley en Memphis.

Su interpretación fue recibida con entusiasmo por el público, que no dudó en acompañarla con aplausos y movimientos al ritmo de la melodía.

La velada continuó con “(This Is) A Song for the Lonely”, tema que Cher lanzó en 2002 y que fue considerado un himno de resiliencia en un momento clave de la historia. Antes de iniciar la canción, la artista compartió unas palabras sobre su conexión con Nueva York: “Llegué a esta ciudad cuando tenía 14 años, y desde entonces ha sido parte de mi vida. Este lugar me inspira profundamente”.

Para cerrar su participación, Cher ofreció una poderosa interpretación de “Believe”, su icónica canción de 1998. Vestida con un llamativo blazer rosa y pantalones negros, hizo que el público se pusiera de pie en un estallido de emoción.

El evento también contó con otras destacadas presentaciones, como la de Alicia Keys, quien rindió homenaje a la inolvidable Roberta Flack con su interpretación de “Killing Me Softly with His Song”.

LOVE ROCKS NYC volvió a consolidarse como una noche inolvidable, donde la música y la solidaridad se unieron para una causa noble, con actuaciones que quedarán en la memoria del público.