Blake Lively posa con fans en la promoción de su nueva película mientras sigue la disputa con Justin Baldoni

El estreno mundial de Another Simple Favor en el Festival de Cine y Televisión SXSW 2025 en Austin, Texas, se convirtió en el escenario para el regreso de Blake Lively. La actriz, de 37 años, deslumbró en la alfombra roja junto a su coprotagonista Anna Kendrick y el director Paul Feig, retomando la historia que comenzó en A Simple Favor.

La esperada secuela, que llegará a Prime Video el 1 de mayo, sigue a Emily (Lively) tras su salida de prisión, mientras sorprende a Stephanie (Kendrick) con una inesperada invitación a su boda en Capri, Italia. Con un elenco de lujo que incluye a Henry Golding, Allison Janney y Michele Morrone, la película promete una combinación de suspenso y humor sofisticado.

Un momento clave en la vida de Blake Lively

Más allá de la emoción cinematográfica, la presencia de Lively en el festival también marcó un momento significativo en su vida personal.

En los últimos meses, la actriz ha estado en el centro de la atención mediática debido a una batalla legal con Justin Baldoni, su excompañero de It Ends With Us. Las acusaciones y contrademandas han generado controversia en la industria, convirtiéndose en uno de los temas más comentados en Hollywood.

A pesar de la tormenta mediática, Lively ha encontrado apoyo incondicional en su esposo, Ryan Reynolds. La pareja reapareció junta en público el mes pasado durante el especial SNL50 en Nueva York, dejando claro que su vínculo sigue fuerte en medio de los desafíos.

Lo que sigue para Lively

Con Another Simple Favor a punto de estrenarse y varios proyectos en desarrollo, Blake Lively demuestra que su carrera sigue en ascenso.

Su presencia en SXSW no solo reafirmó su estatus como estrella de Hollywood, sino que también dejó claro que, incluso en tiempos difíciles, sigue brillando con luz propia.