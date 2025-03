Los curiosos mensajes de Mireddys González tras demanda de su exesposo

Mireddys González, exesposa del cantante Daddy Yankee, ha compartido una serie de mensajes crípticos en sus historias de Instagram tras ser demandada por el artista junto a su hermana, Ayeicha González, por 250 millones de dólares. Aunque no mencionó directamente el caso, las publicaciones incluyen frases reflexivas y versículos bíblicos que sugieren que está enfrentando un momento difícil.

Entre los mensajes, se lee: “Deja de tener empatía con personas que te tratan mal”, “No insistas en el pasado, no sueñes en el futuro, concentra tu mente en el momento presente” y “El apego emocional es una cárcel para el alma, te hace ver virtudes que no existen y esperanzas donde no las hay”. Además, compartió versículos como: “Mientras el mundo te dice: ‘Después de la tormenta viene la calma. Dios te dice: ‘Yo soy la calma en medio de la tormenta’” y “Ora, entrégaselo a Dios, vete a dormir”.

Hasta el momento, González no ha comentado públicamente sobre la demanda interpuesta por Daddy Yankee, cuyo nombre real es Ramón Ayala, el 4 de marzo en el Tribunal de Carolina en San Juan, Puerto Rico. Según documentos legales obtenidos por “El Gordo y La Flaca”, el cantante alega “violaciones de deberes fiduciarios”, “daños relacionados a sus empresas” y una “campaña difamatoria” que habría afectado su reputación y espiritualidad.

La expareja, que estuvo casada por casi 30 años, finalizó su relación con un divorcio firmado el 18 de febrero a través de una audiencia virtual, según reportó Despierta América. Las publicaciones de González reflejan que, en medio de la controversia, ha buscado refugio en su fe y en mensajes de superación personal.