Los cantantes Ángela Aguilar y Christian Nodal se convirtieron en tendencia luego de que Javier Mata, conocido como “Zorrito Youtubero”, revelará en sus redes sociales que la intérprete habría estado embarazada del cantante hace algunos años, pero que, presuntamente, por presiones familiares, habría interrumpido la gestación.

“Desde hace varios días me ha llegado info de que supuestamente Ángela estuvo embarazada de Nodal hace mucho, pero que tuvieron que enviar al bebé con ‘San Pedro’. Me han llegado pruebas de ello, pero no sé si sea prudente compartir esto. Es muy delicado el asunto”, publicó Mata.

¿Ángela Aguilar abortó? La acusación de un youtuber que ha hecho reaccionar a Pepe Aguilar

Hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han emitido declaraciones al respecto. Sin embargo, Pepe Aguilar, padre de la cantante, sí reaccionó. Horas después de la publicación, “Zorrito” compartió un mensaje que recibió del artista, en el que expresó su molestia por las afirmaciones. “Nunca me he tomado el tiempo de meterme en escándalos. Mi equipo legal siempre se ha encargado de todos estos asuntos mediáticos. Pero creo que estás cruzando una línea que como padre no puedo permitir”, escribió Pepe Aguilar.

El mensaje continuó: “No estoy en contra de que los medios hablen de mí o mi familia, pero siempre y cuando sea con la verdad, cosa que contigo no ha sido así. Recapacita tus palabras y acciones, por tu bien”. La advertencia de Aguilar ha generado aún más atención sobre el tema, mientras los seguidores de ambos artistas esperan más detalles o aclaraciones sobre la polémica.