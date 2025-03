Marc Anthony enfureció cuando le lanzaron una botella durante concierto en Colombia

El cantante Marc Anthony estuvo durante este fin de semana durante un concierto por los Carnavales en Barranquilla, Colombia, pero no la pasó muy bien, ya que sufrió agresión por parte de una persona que estaba entre el público.

El artista puertorriqueño cantaba sobre el escenario, cuando de repente, le lanzaron una botella. Afortunadamente, el objeto no lo golpeó, de haber sido así, hubiera sido una tragedia, pero por haber sido afortunado de no ser golpeado, el hecho no deja de ser una agresión.

El momento se hizo viral a través de las redes sociales, donde se ve al intérprete de ‘Ahora quién’, respondiendo ante el ataque.

Marc Anthony: “Si me tiran algo pal c*araj#%0”

Ante el lanzamiento de la botella, Marc Anthony dejó de cantar y visiblemente molesto, retó a la persona que se la lanzó a tener “los coj”#nes” de mostrarse públicamente.

“ Les voy a decir algo, el que me tiró la botella que tenga los c*#0nes de decirme quién era… Oíste, no, no, no, aquí no ”, dijo con gran molestia.

El cantante destacó que siempre ha sido respetado por el público colombiano, pero que si lo agreden, él tiene que defenderse. “ Aquí no, siempre me han respetado, amo a Colombia, pero si me tiran algo pal’ c*araj#%0 ”, dijo.

El responsable no dio la cara, por lo que públicamente no fue identificado. Después de lo ocurrido, el artista siguió cantando, mientras el resto del público le mostró apoyo entre aplausos. A medida que iba avanzando el show, iba recobrando energía y regaló a los asistentes un gran repertorio, como suele hacerlo.

El momento hizo recordar cuando el puertorriqueño fue víctima de otro botellazo en 2022, este caso también fue en Colombia. En esa ocasión, no tuvo mucha suerte y recibió el golpe, por lo que las imágenes fueron tendencia.