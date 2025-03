Gira de Shakira por Sudamérica ha estado marcada por problemas y cancelaciones

La gira internacional ‘Las mujeres ya no lloran’ de Shakira ha sido una de las más esperadas desde el año pasado. Apenas la cantante hizo el anuncio, sus fans se abocaron a comprar las entradas en los distintos países. Los boletos se agotaron a pocas horas de iniciadas las ventas, pero el tour no arrancó con buen pie, ya que en su comienzo, hay varias cancelaciones, que rayaron en la decepción.

Miles de fanáticos se quedaron con las ganas de ver a Shakira en Lima, Perú; Santiago de Chile de Chile y Medellín, Colombia. Lo peor es que no hay fecha de cuándo pueden ser los conciertos.

En las redes sociales de la colombiana, los fans que han podido verla en los shows de su gira, se mostraron maravillados, a juicio, de muchos, la experiencia es “inolvidable”, pero para quienes se quedaron ‘vestidos como novia de pueblo’, lo “inolvidable’ ha sido la desilusión.

Sin embargo, en todo momento, la cantautora ha expresado su pesar ante sus seguidores y ha garantizado que les cumplirá.

Shakira y los problemas de su gira

El Tiempo hizo un recuento de cada uno de los problemas que han marcado la gira de Shakira. y son los siguientes:

-Hospitalización en Perú: el concierto en Lima, Perú estaba pautado para el 16 de febrero, pero Shakira tuvo que ser hospitalizada un día antes. “Lamento informales que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento… Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”, informó la propia artista. Por lo menos este concierto, ya tiene fecha reprogramada para el 15 de noviembre con una fecha adicional para el día 16 de este mes.

-El techo en Medellín: el segundo concierto cancelado, fue el del 23 de febrero en Medellín. Lo aplazaron para el día siguiente, pero tampoco lo pudieron hacer. La razón: el techo de la instalación donde sería el evento, tuvo daños. “Entendemos que esta decisión puede ser molesta para el público que esperaba ansiosamente el show, pero lo más importante es la seguridad de todos”, notificó Páramo, empresa encargada del show. Todavía no se sabe cuándo lo harán.

-El suelo en Chile: el 2 y 3 de marzo suspendieron dos conciertos más en Chile. de nuevo, el motivo fue por problemas en la infraestructura donde sería el evento, lo que no garantizaba la seguridad de los asistentes. Shakira explicó que el suelo no era estable. “Hay dos cosas que jamás comprometería: la seguridad de mi equipo y la de mis fans, y jamás les ofrecería un show por debajo de los estándares de calidad que ustedes merecen”, dijo la cantante. No se sabe cuándo serán.