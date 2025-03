VIDEO. Marc Anthony estalla en plena presentación y este fue su discurso ante lo sucedido

El pasado domingo, 2 de marzo, Marc Anthony vivió un momento incómodo durante su presentación en el Carnaval de Barranquilla, uno de los eventos más importantes de Colombia. Mientras el cantante compartía con el público que una de las canciones que acababa de interpretar la había cantado por primera vez en Colombia, un hecho inesperado interrumpió la noche: alguien le lanzó una botella al escenario.

PUBLICIDAD

El artista no dudó en expresar su enfado ante el incidente. Con el micrófono en mano, exclamó: “Les voy a decir algo, el que me tiró la botella, que tenga los cojon** de decirme quién era, coj****”. Sus palabras fueron recibidas con abucheos por parte del público hacia el responsable del acto, mientras el cantante continuó: “Oíste, no, no, no, aquí no. Siempre me han respetado, amo a Colombia porque... Si me tiran algo, para el carajo, que tenga los coj****”.

El público colombiano, en su mayoría, apoyó al artista, coreando “¡Fuera, fuera, fuera!” en señal de rechazo hacia quien lanzó la botella. A pesar del incidente, Marc Anthony decidió dejar atrás el altercado y continuar con su presentación, retomando la energía del Carnaval de Barranquilla con sus éxitos. “La tecla. ¡Buenas noches!”, dijo, cerrando el capítulo y disfrutando de una noche que, a pesar de todo, fue especial para el artista y sus seguidores.