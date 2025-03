Los Oscar recuerdan a quienes ya no están

La noche de los Oscar no solo celebra el talento actual, sino que también rinde tributo a quienes ya no están. Este año, el segmento In Memoriam estuvo cargado de nostalgia y emoción, recordando a figuras inmortales como Gene Hackman, James Earl Jones, Maggie Smith y David Lynch.

Un adiós a los grandes del cine

El homenaje comenzó con una sentida interpretación musical mientras en la pantalla aparecían imágenes de actores, directores y artistas que fallecieron en el último año. Entre los nombres más impactantes estaban Gene Hackman, ganador de dos premios Oscar y una de las estrellas más icónicas de Hollywood; James Earl Jones, cuya voz inmortal dio vida a Darth Vader y Mufasa; Maggie Smith, la inolvidable actriz británica con una carrera llena de premios y papeles memorables; y David Lynch, el genio detrás de películas surrealistas como Mulholland Drive y Blue Velvet.

Un tributo que conmovió a todos

El auditorio se puso de pie en varios momentos, y muchas estrellas en la audiencia no pudieron contener las lágrimas. Fue un recordatorio del impacto que estos artistas dejaron en la historia del cine y en los corazones de los fanáticos.

El cine nunca los olvidará

A través de sus películas, estos grandes seguirán vivos para siempre. Los Oscar 2025 no solo premiaron el presente, sino que también honraron a quienes hicieron del cine un arte inmortal.