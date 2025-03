La noche más importante del cine ha terminado, y los Oscar 2025 han dejado grandes sorpresas y momentos inolvidables. “Anora” se ha coronado como la gran ganadora de la noche, mientras que “Dune: Part Two” ha dominado en las categorías técnicas. Aquí te dejamos la lista de los principales ganadores.

PUBLICIDAD

¡Ganadores del Oscar 2025! “Anora” arrasa y “Dune 2” brilla en lo técnico

“Anora” se lleva el gran premio

La película de Sean Baker, “Anora”, ha sido la gran triunfadora de la noche, llevándose el Oscar a Mejor Película. Además, su director ha ganado Mejor Guion Original, Mikey Madison ha sido premiada como Mejor Actriz, y también ha obtenido el galardón a Mejor Edición. Un triunfo total para esta producción que ha conquistado a la crítica y la Academia.

“The Brutalist” brilla con Adrien Brody y su espectacular fotografía

Adrien Brody ha sido galardonado con el Oscar a Mejor Actor por su papel en “The Brutalist”, una película que también ha destacado en Mejor Fotografía y Mejor Banda Sonora. Sin duda, una de las producciones más destacadas de la noche.

PUBLICIDAD

“Dune: Part Two” se impone en lo técnico

La secuela de Dune ha demostrado su poderío en las categorías técnicas, llevándose los premios a Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales. Aunque no dominó las categorías principales, sigue consolidándose como una obra maestra del género de ciencia ficción.

¡Ganadores del Oscar 2025! “Anora” arrasa y “Dune 2” brilla en lo técnico

Más ganadores: desde “Wicked” hasta “No Other Land”

• Kieran Culkin se llevó el Oscar a Mejor Actor de Reparto.

• “Wicked” se destacó en Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Diseño de Producción.

• “Flow” ganó en Mejor Película Animada, mientras que “In The Shadow Of The Cypress” obtuvo el premio a Mejor Corto Animado.

• “No Other Land” fue reconocido como Mejor Documental, y “The Only Girl In The Orchestra” ganó en Mejor Documental Corto.

• “The Substance” se llevó el premio a Mejor Maquillaje y Peluquería.

• Peter Straughan ganó Mejor Guion Adaptado por “Cónclave”.

• “I’m Still Here” triunfó como Mejor Película Internacional.

• “I’m Not A Robot” se llevó el Oscar a Mejor Cortometraje Live Action.

Una gala con sorpresas y momentos inolvidables

Los Oscar 2025 han demostrado que la Academia sigue apostando por propuestas innovadoras y talentosas. Con “Anora” como la gran vencedora y “Dune: Part Two” dominando en lo técnico, esta edición pasará a la historia como una de las más emocionantes de los últimos años.