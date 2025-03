Diane Warren: La compositora con 16 nominaciones al Oscar

Diane Warren es una de las compositoras más reconocidas de Hollywood, pero también una de las más desafortunadas en los premios Oscar. A pesar de haber sido nominada 16 veces en la categoría de Mejor Canción Original, nunca ha logrado llevarse la estatuilla a casa.

PUBLICIDAD

Diana Warren

Un récord que nadie quiere tener

Este 2025, Warren sumó otra derrota a su historial con la canción “The Journey” de la película The Six Triple Eight. Su primera nominación fue en 1988 por “Nothing’s Gonna Stop Us Now” de Mannequin, y desde entonces ha competido prácticamente en cada década, acumulando más derrotas que cualquier otro compositor en la historia de los premios.

A pesar de su impresionante talento, la suerte nunca ha estado de su lado en los Oscar. Canciones icónicas como “Because You Loved Me” (Céline Dion) o “I Don’t Want to Miss a Thing” (Aerosmith) la han llevado a la gala, pero nunca al podio.

Diana Warren

¿Algún día ganará?

Warren ya recibió un Oscar Honorífico en 2022 por su trayectoria, pero sigue esperando ganar en competencia. ¿Logrará romper la maldición en el futuro o seguirá siendo la eterna nominada? Mientras tanto, sigue componiendo y acumulando éxitos… aunque no sean dorados.