¿Gene Hackman murió antes o después que su esposa? Determinan la data de muerte del actor

El misterio sigue rondando las muertes del afamado actor Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa, a quienes encontraron sin signos vitales el miércoles 26 de febrero en su casa de Santa Fe en Nuevo México. Mientras avanzan las investigaciones, se van descubriendo datos que van dando respuestas, y una de éstas es cuándo fallecieron.

New York Post publicó que en una conferencia de prensa, Adan Mendoza, sheriff de Santa Fe, informó que el último evento del marcapaso del ganador del Oscar, de 95 años, fue el 17 de febrero, por lo que se estima que ese fue el día cuando murió.

El jefe policial destacó que la fecha de muerte del actor es un gran aporte a la investigación, ya que les ayuda a construir la línea de tiempo en el transcurso de los hechos que llevaron al deceso de la pareja.

Sin embargo, todavía no se sabe si Gene falleció antes o después de su esposa, con quien se casó hace 34 años, y cuyo cadáver fue encontrado con signos de momificación.

Mendoza notificó que la prueba forense de monóxido de carbono dio negativo, por lo que el envenenamiento por este gas, ya fue descartado como causa de muerte de ambos. Ratificó que no tenían lesiones y que no hubo violencia. No obstante, aún se desconoce la causa de sus fallecimientos.

Más detalles sobre el caso de Gene Hackman y su esposa

Ya se había dicho que los cuerpos de Gene Hackman y su esposa estaban en sitios distintos de su casa. Ella estaba en una de las habitaciones, y él cerca de la cocina.

Cerca del cuerpo de Betsy había un frasco con pastillas regadas. Como dato nuevo, se tiene que entre los medicamentos, la policía incautó Tylenol, que es recetado para la tiroides, y Diltiazem, que es para la hipertensión, aunque no se sabe si esta confiscación es de los fármacos que estaban cerca de la mujer, además se desconoce si pertenecía a Gene o a ella.

Según Mendoza siguen indagando para determinar la causa y la forma de la muerte, Para ello, no solo siguen con los análisis forenses, sino con las investigaciones de los dos teléfonos celulares de la pareja, últimas llamadas o registros de correos, y más.