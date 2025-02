Justin Bieber ha causado gran revuelo tras compartir un desconcertante video en sus redes sociales en el que rapea sobre estar “drogado”. En el video, publicado el martes, el cantante de 30 años aparece sin camiseta, disfrutando de una bolsa de snacks mientras rapea junto a un amigo que está fumando un cigarrillo.

Las letras de su improvisada actuación incluyen frases como “I fly like a fly guy, I fly high like a bagpipe, I go high like a bad guy”, lo que generó especulaciones entre sus seguidores sobre su posible consumo de sustancias.

Justin Bieber rapea sobre estar “drogado” en un video que preocupó a los fans

A pesar de la naturaleza del video, algunos fans se mostraron emocionados por ver a Bieber activo en sus redes sociales, comentando frases como “¡Bieber ha vuelto!” y “¡Estoy tan desesperado por nueva música, tomaré esto como oro!”.

Sin embargo, otros se sintieron desconcertados, con algunos calificando el video de “raro pero tierno”. El video llega en un momento en que el representante de Bieber se ha visto obligado a negar vehementemente los rumores de que el cantante estaría consumiendo drogas.

La controversia comenzó el pasado fin de semana, cuando los fans señalaron el comportamiento extraño de Bieber en varios eventos recientes.

Ante las acusaciones, su representante emitió un comunicado a TMZ calificando los rumores de “agotadores y lamentables”, añadiendo que tales afirmaciones reflejan un esfuerzo por mantener vivas narrativas negativas y dañinas sobre el cantante.

Según el representante, el último año ha sido “transformador” para Bieber, especialmente después de que él y su esposa, Hailey Bieber, dieran la bienvenida a su primer hijo, Jack Blues, en agosto de 2024.

Se explicó que las fotos recientes de Bieber, en las que se le veía exhausto en Nueva York el 1 de febrero, reflejaban el cansancio de estar cuidando a su hijo durante la noche anterior, además de su jornada de trabajo en el estudio de grabación.

Los fans también se alarmaron por su aparición en un evento de Rhode Skin en Los Ángeles el 18 de febrero, donde Bieber, usando gafas de sol y moviéndose de forma extraña, fue captado en un video que se viralizó rápidamente.