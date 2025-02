¡Mensajes indebidos! Esposo de Maribel Guardia se mensajea con otra mujer

Una nueva polémica rodea a Marco Chacón, esposo de la actriz Maribel Guardia, tras la filtración de supuestos mensajes que lo vincularían con una presunta amante. Los mensajes, leídos en el programa “Todo para la mujer”, muestran una conversación entre Chacón y una mujer identificada como Lili Martínez, en la que se tratan con términos cariñosos como “bebé” y “amorcito”, y expresan frases como “te amo mucho”, además de acordar encuentros.

Estas revelaciones surgen después de que Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa y exnuera de Maribel Guardia, acusara a Chacón de ser infiel a la actriz con una exalumna suya. Imelda aseguró que, tras hacer pública esta supuesta infidelidad, su relación con Maribel Guardia se fracturó, lo que habría llevado a la actriz a iniciar una lucha por la custodia de su nieto, José Julián, hijo de Imelda y del fallecido Julián Figueroa.

“Desde que descubrí la infidelidad de Marco Chacón con una exalumna suya, a partir de ahí sí se fracturó”, declaró Imelda sobre su relación con Maribel. “Está muy en mi contra, han ido empeorando las cosas”, añadió.

Maribel Guardia, por su parte, ha defendido públicamente a su esposo, con quien lleva más de dos décadas de relación. En declaraciones a la prensa, la actriz costarricense afirmó: “Mi marido, hasta el día de hoy, ha sido un marido maravilloso. Yo nunca me he enterado de que me haya puesto cuerno. Si lo ha hecho, lo ha hecho muy bien porque jamás me he enterado”.

Hasta el momento, Marco Chacón ha negado las acusaciones de infidelidad, pero los supuestos mensajes filtrados han generado un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación.