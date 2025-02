Roberta Flack luchó por años contra la enfermedad ELA: así fue su dura batalla antes de morir

La famosa cantante Roberta Flack, ganadora de varios premios Grammys, murió este 24 de febrero a los 88 años, después de una larga lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

“ Estamos desconsolados porque la gloriosa Roberta Flack falleció esta mañana, 24 de febrero de 2025… Ella murió pacíficamente rodeada de su familia. Roberta rompió límites y récords. También fue una educadora orgullosa ”, notificó su representante por medio de un comunicado en New York Post.

Las canciones de Flack ‘Killing Me Softly With His Song’ y ‘The First Time I Ever Saw Your Face’ la lanzaron al estrellato, y por estos temas ganó dos premios Grammys consecutivos, uno en 1973 y otro en 1974. The Post destacó que antes de ella, ningún artista había conquistado dos de estos galardones en dos años seguidos.

ARCHIVO - Roberta Flack sonríe mientras sostiene el premio Grammy que recibió por su álbum "Killing Me Softly With His Song" ante la mirada del cantante Isaac Hayes, derecha, en la entrega de los premios Grammy en Los Ángeles, el 4 de marzo de 1974. ( AP (Harold Filan/AP)

Otros de sus temas famosos fue ‘Feel Like Makin Love’ en 1974. Durante toda su carrera lanzó 15 álbumes y ganó cinco Grammys, además de 15 nominaciones.

“Una de las molestias de ser una música negra es que la gente siempre te respalda en un rincón y te dice que cantes soul”, dijo una vez a TIME, según recordó el medio The Post.

Nacida en Carolina del Norte, Roberta Flack siempre estuvo ligada al mundo de la música porque su papá era organista en una iglesia, y él le enseñó a tocar el piano.

Roberta Flack y su lucha contra ELA

Roberta Flack tuvo varios luchando contra ELA, pero no fue sino a finales de 2022 cuando lo dio a conocer públicamente.

Suzanne Koha, gerente de Flackcks, informó que debido al ELA, para la cantante se hizo que “sea imposible cantar y no sea fácil hablar”... Pero tomará mucho más que ALS silenciar este ícono”.

A pesar de todo, la artista intentó mantenerse activa.

Medline Plus explicó que la esclerosis lateral amiotrófica o ELA es una enfermedad genética, que se presenta después delos 50 años, aunque en algunos casos, la sufren los jóvenes. Es una afectación de las neuronas del cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal, las cuales controlan los movimientos del cuerpo.

Esta patología es genética, progresiva y no tiene cura. Se presenta en siete de cada 100.000 personas.

Los pacientes con ELA pierden la fuerza muscular, pero sus sentidos como gusto, olfato, oído, se mantienen estables. En pocos casos, pierden la memoria.

Los primeros síntomas del ELA, que sufrió Roberta Flack, se manifiestan con espasmos y debilidad muscular en algunas de las extremidades. Poco a poco, quien lo padece, va perdiendo la capacidad para moverse, tragar, hablar o respirar.

El empeoramiento es lento, hasta que la persona se ve imposibilitada para caminar, sentarse, levantarse de una silla, no tiene fuerza para mantener a cabeza, la voz cambia y se pone ronca, el habla es lento, hay babeo, y también náuseas.