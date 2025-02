La nueva mini serie de Netflix que tienes que ver

zero day

Netflix lo vuelve a hacer con Zero Day, una mini serie que promete convertirse en tu próxima obsesión. Protagonizada por el legendario Robert De Niro, esta producción se sumerge en el oscuro mundo de la política, el poder y las conspiraciones que se esconden a plena vista.

La trama sigue a un exfuncionario del gobierno que se ve arrastrado de nuevo a los pasillos del poder cuando una serie de eventos amenaza con desestabilizar al país. A medida que los capítulos avanzan, cada giro de la historia te mantendrá pegado a la pantalla, cuestionando quién dice la verdad y quién está manipulando todo desde las sombras.

Robert De Niro entrega una actuación magistral, interpretando a un personaje complejo, con secretos profundos y motivaciones que se van revelando lentamente. Su presencia en pantalla es magnética, y demuestra por qué sigue siendo uno de los actores más respetados de Hollywood.

Si eres fan de los thrillers políticos con giros inesperados, traiciones y un ritmo que no da respiro, Zero Day es la serie que no te puedes perder. Ya está disponible en Netflix, así que prepárate para maratonear.