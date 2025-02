Antes de convertirse en uno de los actores más aclamados de su generación, Timothée Chalamet llevaba una vida mucho más sencilla, pero siempre estuvo conectado al mundo artístico.

Nacido el 27 de diciembre de 1995 en Nueva York, creció en un ambiente creativo: su madre, Nicole Flender, era bailarina de Broadway, mientras que su padre, Marc Chalamet, trabajaba como editor.

Cómo era Timothée Chalamet antes de ser famoso

Desde pequeño, Timothée mostró interés por las artes escénicas, participando en obras escolares y anuncios comerciales.

Su amor por el arte le llegó muy joven (Agencias)

Su pasión por la actuación se fortaleció durante sus años en la Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts, una prestigiosa institución conocida por formar a talentos emergentes en el mundo del espectáculo. Allí, Chalamet se destacó por su carisma natural y talento en el escenario, construyendo una reputación entre sus compañeros como un actor prometedor.

Antes de alcanzar la fama internacional, tuvo papeles menores en series como Law & Order y Homeland, donde interpretó a Finn Walden, el hijo del vicepresidente en la segunda temporada. Estos primeros trabajos demostraron su potencial, pero todavía estaba lejos del reconocimiento global.

Actuó en Homeland (Agencias)

Además de su talento actoral, Chalamet también se interesó por el cine detrás de cámaras, estudiando en la Universidad de Columbia y luego en la Universidad de Nueva York, aunque terminó abandonando para enfocarse en su carrera.

Su gran salto llegó en 2017 con Call Me by Your Name, pero antes de ese éxito, Timothée era simplemente un joven apasionado por el cine, la música (es conocido por su amor al rap, incluso usó el nombre artístico “Lil Timmy Tim” en la escuela) y el arte en general.

Hoy, Chalamet es un ícono de la moda y el cine, pero su humildad y dedicación al arte siguen siendo fiel reflejo de sus inicios.