Khloé Kardashian ha compartido una revelación sorprendente sobre los deseos de herencia dentro de su familia. Durante el episodio del 19 de febrero de su pódcast Khloé in Wonderland, la empresaria y personalidad televisiva de 40 años contó que tanto ella como su hermana Kim han solicitado ciertos objetos en el testamento de su madre, Kris Jenner.

“Es muy gracioso”, dijo Khloé en la conversación con su invitada, la reconocida organizadora de eventos Mindy Weiss. “Supongo que somos un poco mórbidas, pero Kim dijo: ‘En tu testamento, ¿puedo tener tus diamantes?’. Y yo respondí: ‘Yo quiero tus vajillas’. Eso es lo que yo pedí”.

Khloé Kardashian revela detalles inusuales sobre el testamento de Kris Jenner

Weiss intervino para destacar el valor de la colección de vajillas de Kris Jenner, mencionando que está meticulosamente organizada por temáticas festivas, como Pascua, el Día de la Madre y Navidad.

“Si ustedes pudieran ver esos gabinetes, es como un sueño para un organizador de eventos”, añadió Weiss. Este no es el primer caso en que la familia Kardashian-Jenner discute el tema del testamento de Kris.

En un episodio anterior de The Kardashians, la operación de reemplazo de cadera de la matriarca en 2022 desató una conversación sobre sus últimos deseos. En esa ocasión, Kim, de 44 años, confesó que quería que el médico conservara los huesos de su madre para convertirlos en joyas, lo que incluso Kris consideró “escalofriante”.

Khloé también recordó otra idea de su madre, que quería ser incinerada y convertida en collares para sus hijos. “Eso también es raro”, comentó. Además, mencionó que su hermana Kylie, de 27 años, no está de acuerdo con la idea de la cremación. En un momento de reflexión durante el episodio, Khloé explicó que su familia es muy abierta respecto a estos temas delicados.

“Mi familia y yo hablamos sobre testamentos, sobre la muerte, y nos decimos entre nosotros cuáles serían nuestros deseos si algo terrible nos sucediera”, compartió.

Incluso reveló que tiene una solicitud muy específica en su testamento: “Si estoy en coma, quiero que me hagan las uñas una vez por semana. Eso está en mi testamento, porque la gente me va a visitar”.

Los nuevos episodios de Khloé in Wonderland se estrenan los miércoles a las 9 a.m. ET en X, mientras que The Kardashians lanza episodios cada jueves en Hulu.