La publicista de Blake Lively pide que la saquen de la demanda

El conflicto legal entre Blake Lively y Justin Baldoni sigue escalando, y ahora el publicista de la actriz, Leslie Sloane, busca que su nombre sea eliminado de la demanda de 400 millones de dólares presentada en enero por Baldoni.

En una reciente presentación judicial en Nueva York, la abogada de Sloane, Sigrid McCawley, solicitó la desestimación del caso en su contra, argumentando que Sloane y su firma, Vision PR, fueron incluidos injustamente en la disputa como una maniobra para desviar la atención de las acusaciones de acoso y represalias que Lively ha hecho contra Baldoni.

Leslie Sloane considera que fue incluida en el caso injustamente

El documento presentado en la corte sostiene que no hay pruebas que respalden las afirmaciones de que Sloane habría difundido historias falsas o lanzado una campaña de desprestigio contra Baldoni.

Blake Lively y Justin Baldoni Imágenes de Instagram: @blakelively y @justinbaldoni

Además, los abogados de Sloane refutan las acusaciones de extorsión, señalando que Baldoni no ha podido especificar cómo, cuándo o en qué forma se habría llevado a cabo dicho acto, ni qué beneficio habría recibido su clienta de ello.

La defensa de Sloane también aprovechó la presentación legal para responder a las acusaciones de Baldoni contra Lively, calificándolas de sexistas.

Según el documento, Baldoni ha intentado enmarcar el conflicto como un desacuerdo creativo sobre el control de la película It Ends With Us, pero la verdadera razón de la disputa es que Lively, en su rol de productora ejecutiva, se atrevió a dar su opinión sobre el guion, el vestuario y la edición.

Disputa legal entre Justin Baldoni y Blake Lively salpica a Taylor Swift

La respuesta de Baldoni, según los abogados, ha sido desproporcionada y refleja un sesgo de género, ya que la ha descrito con términos como “tiránica” y “agresiva”.

La batalla legal entre ambas partes comenzó en diciembre, cuando Lively presentó una demanda en la que acusaba a Baldoni y otros miembros de la producción de It Ends WithUs de acoso y represalias.

La actriz sostiene que, tras denunciar la conducta inapropiada de Baldoni, él y su equipo lanzaron una campaña para dañar su reputación. En su denuncia enmendada, Lively también afirma que al menos dos actrices más han expresado sentirse incómodas con Baldoni y que están dispuestas a testificar en su contra.

Por su parte, Baldoni ha negado todas las acusaciones y ha presentado una contrademanda en la que, además de Lively, también ha incluido a su esposo, Ryan Reynolds, y al New York Times, alegando difamación y extorsión.

Su equipo legal sostiene que ha sido víctima de una “elaborada campaña de desprestigio” supuestamente orquestada por Sloane bajo las órdenes de Lively.

Con un juicio programado para marzo de 2026, la batalla legal entre Lively y Baldoni promete seguir dando de qué hablar.