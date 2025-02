Ahora Leighton Meester, la esposa de Adam Brody, estará en la serie ‘Nobody Wants This’

La serie de Netflix Nobody Wants This continúa generando expectativas con su segunda temporada, y ahora ha sumado dos nuevas caras a su elenco: Leighton Meester y Miles Fowler.

PUBLICIDAD

Meester, conocida por su icónico papel en Gossip Girl, interpretará a la “némesis de la escuela secundaria” de Joanne, el personaje de Kristen Bell.

‘Nobody Wants This’ enamoró a toda la audiencia con su romance y chispa

Por otro lado, Fowler tendrá una participación especial como compañero de equipo de baloncesto de Noah (Adam Brody) y será emparejado con Morgan, la hermana de Joanne, interpretada por Justine Lupe.

El anuncio de la participación de Meester ha causado revuelo entre los fanáticos, especialmente aquellos que recuerdan su papel como Blair Waldorf y la conexión con Adam Brody, quien en el pasado dio vida a Seth Cohen en The O.C..

Para muchos, este reencuentro en la pantalla es una especie de universo alternativo en el que Blair y Seth terminan juntos.

Desde su estreno en septiembre de 2024, Nobody Wants This ha sido un éxito rotundo en Netflix, acumulando 15.9 millones de visualizaciones en su primera semana completa y convirtiéndose rápidamente en una de las producciones más vistas de la plataforma.

La serie, creada por Erin Foster, narra la historia de Joanne, una presentadora de pódcast sin creencias religiosas, y Noah, un rabino poco convencional, quienes descubren una conexión inesperada tras conocerse en una fiesta.

PUBLICIDAD

Sus diferencias, sumadas a la intervención de sus familias, hacen que su relación sea un constante desafío. La incorporación de estos nuevos personajes promete añadir más capas de drama y humor a la serie, que cuenta con un elenco encabezado por Kristen Bell y Adam Brody, junto a Justine Lupe, Timothy Simons, Stephanie Faracy, Tovah Feldshuh, Paul Ben-Victor, Jackie Tohn, Emily Arlook, Sherry Cola, Shilo Bearman y Stephen Tobolowsky.

Con la producción de 20th Television, la segunda temporada tendrá a Jenni Konner y Bruce Eric Kaplan como showrunners, mientras que Nora Silver se suma como productora ejecutiva junto con Erin Foster, Sara Foster, Kristen Bell, Steven Levitan, Oly Obst, Danielle Stokdyk y Jeff Morton.

Con una primera temporada que dejó a la audiencia enganchada, Nobody Wants This regresa con nuevos conflictos, relaciones inesperadas y un humor que ha conquistado a los espectadores. La combinación de viejas rivalidades, historias románticas y dinámicas familiares promete mantener el éxito de la serie en su segunda entrega.