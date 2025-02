Denise Richards habla sobre su matrimonio con su ex Charlie Sheen y la “montaña rusa” que fue

Denise Richards ha sido siempre sincera sobre su matrimonio con Charlie Sheen, pero en una reciente entrevista exclusiva con PEOPLE, la actriz reveló que la relación fue “una montaña rusa más de lo que la gente imagina”.

Richards y Sheen se conocieron en 2001, cuando él era la nueva estrella de Spin City y ella, la actriz de The World Is Not Enough.

A pesar de la reputación de “chico malo” de Sheen, Richards decidió darle una oportunidad. “Todos me decían que no saliera con él, pero no quería juzgarlo por los tabloides”, confesó.

Un año después se casaron, y tres años después, el matrimonio terminó en un mediático divorcio, marcado por la recaída en las adicciones de Sheen y una batalla por la custodia de sus hijas, Sami y Lola.

“Fue un periodo muy difícil”, admitió la actriz. Sin embargo, con el paso de los años, han logrado mantener una relación cordial por el bienestar de sus hijas. “Hoy en día estamos en buenos términos y él ha estado sobrio desde 2017”, aseguró Richards.

La actriz, de 54 años, ahora está enfocada en su familia y en su nuevo reality show, Denise Richards & Her Wild Things, que se estrenará el 4 de marzo en Bravo.

En el programa, los espectadores podrán ver la dinámica entre Richards, su esposo Aaron Phypers y sus hijas Sami, de 20 años, y Lola, de 19, además de su hija menor, Eloise, a quien adoptó cuando era bebé. También aparecerá su peculiar colección de mascotas, que incluye cuatro nuevos golden retrievers.

“Estoy emocionada, pero también me preocupa que mis hijas estén tan expuestas”, expresó Richards. “Han crecido bajo el ojo público, lo que no siempre es fácil”. La actriz reveló que, a medida que sus hijas han crecido, han comenzado a leer sobre su turbulento pasado con Sheen.

Tuvieron dos hijos (Agencias)

“Nunca piensas en que, cuando tengan 19 o 20 años, podrán leer sobre lo que pasó”, comentó. “Siempre les digo que si tienen preguntas, pueden venir a mí”.

A pesar de los momentos difíciles, Richards mantiene una visión positiva. “Creo en el destino. No tendría a Sami y Lola si no fuera por él”, afirmó. Además, encontró en el humor una vía para sobrellevar las dificultades. “Ahora podemos reírnos de todo lo que pasamos”, dijo entre risas. “Fue un tiempo muy difícil, pero siempre estaré para él y para sus hijos, Bob y Max”.