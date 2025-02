Astronautas que han estado en el espacio ocho meses rechazan la afirmación de Trump de que fueron “abandonados”

Los astronautas de la NASA que han estado en el espacio desde junio del año pasado han respondido a la afirmación del expresidente Donald Trump de que fueron “abandonados” por la administración de Joe Biden.

“Esa ha sido la retórica, esa ha sido la narrativa desde el primer día: varados, abandonados, atrapados”, dijo Butch Wilmore en una entrevista con Anderson Cooper de CNN desde la Estación Espacial Internacional el jueves 13 de febrero.

“Pero eso no es lo que representa nuestro programa de vuelos espaciales tripulados”, continuó. “No nos sentimos abandonados, no nos sentimos atrapados, no nos sentimos varados”. Wilmore explicó que entiende “por qué otros podrían pensar eso”, pero aseguró que estaban preparados “para cualquier y todas las contingencias que podamos concebir”.

“Si nos ayudan a cambiar la retórica, a cambiar la narrativa, prefiramos llamarlo ‘preparados y comprometidos’. Eso es lo que preferimos”, agregó.

Wilmore y su compañera de misión, Sunita Williams, debían regresar poco después de su vuelo de prueba de la nave Starliner de Boeing en junio de 2024, pero su retorno se retrasó debido a problemas mecánicos en la nave. Tras semanas de solución de problemas, la nave fue enviada de vuelta a la Tierra sin ellos y desde entonces su regreso ha sido pospuesto repetidamente.

El 28 de enero, Trump escribió en Truth Social que le había pedido a Elon Musk y SpaceX que “fueran a buscar” a los astronautas, a quienes describió como “prácticamente abandonados en el espacio por la administración de Biden”. Musk respondió en X, la plataforma que posee, que SpaceX los traería “tan pronto como sea posible”.

Sin embargo, a pesar de estos comentarios, la NASA ya había estado colaborando con SpaceX durante meses en un plan para traer de regreso a los astronautas. En diciembre, la agencia anunció que su regreso estaba programado “no antes de finales de marzo”, permitiendo tiempo para preparar una nueva cápsula de SpaceX.

A principios de febrero, la NASA confirmó que habían acelerado el lanzamiento y retorno de las misiones de rotación de tripulaciones.

“La oportunidad de lanzamiento anticipada está disponible tras la decisión de la dirección de la misión de ajustar el plan original de volar una nueva nave Dragon para la misión Crew-10, lo que requiere tiempo adicional de procesamiento”, explicó la NASA.

En su lugar, utilizarán una nave Dragon reutilizada llamada Endurance, tras completar evaluaciones de seguridad. Durante su reciente entrevista con CNN, Williams aseguró que ambos astronautas se encuentran “bastante bien”.

“Tenemos comida, ropa y excelentes compañeros de tripulación aquí. Por supuesto, ha sido una estadía más larga de lo esperado, pero ambos estamos entrenados para vivir y trabajar en la Estación Espacial Internacional y hemos aprovechado al máximo esta experiencia”.