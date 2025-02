Video: Las últimas palabras de Paquita la del Barrio antes de morir

El lunes 17 de febrero de 2025, se confirmó el fallecimiento de Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio, sin embargo se ha filtrado un video de sus últimos momentos con vida.

En el clip que dura menos de un minuto, Paquita la del Barrio informa que se había sometido a un tratamiento y que tenía que guardar reposo dos o tres semanas.

“En realidad no puedo caminar muy bien, no puedo”, expresó la cantante. “Me da mucha tristeza no estar con ustedes porque saben que nunca les he fallado”, estás disculpas según dijo la cantante eran para la empresa y todo el público de Moroleón.

Finalizó el mensaje diciendo que esperaba que todo saliera bien para pronto estar con ellos.

Según declaraciones de su sobrino y su manager Francisco Torres, la cantante murió mientras dormía, de acuerdo con el testimonio la intérprete se fue a dormir en la noche sin problemas graves de salud, pero por la mañana cuando quisieron despertarla ya había fallecido.

Ante la emergencia, sus familiares llamaron a los servicios médicos, pero confirmaron que ya había perdido la vida a causa de un infarto fulminante.