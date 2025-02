Adele habría ganado demanda contra Ángela Aguilar por el plagio de una canción

En las últimas horas, ha circulado en redes sociales información no oficial sobre un supuesto fallo a favor de la cantante británica Adele en una demanda por plagio presentada contra la intérprete mexicana Ángela Aguilar. El caso se centraría en las similitudes entre el éxito internacional de Adele, “Rolling in the Deep”, y la canción “Qué agonía”, interpretada por Ángela Aguilar junto a Yuridia.

Aunque el presunto veredicto no ha sido confirmado oficialmente, ha generado un intenso debate en la industria musical y entre los seguidores de ambas artistas. La controversia surgió inicialmente en redes sociales, donde usuarios señalaron que el coro de “Qué agonía” presentaba similitudes con el tema de Adele, lanzado en 2010. Estas observaciones habrían llevado al equipo legal de la británica a tomar acciones legales, alegando una posible infracción de derechos de autor.

Hasta el momento, ni el equipo de Adele ni los representantes de Ángela Aguilar y Yuridia han confirmado la existencia de un proceso legal o un fallo al respecto. En medio de los rumores, el compositor mexicano Enrique Guzmán Yáñez, conocido como Fato, salió en defensa de Ángela Aguilar. En declaraciones recogidas por la prensa mexicana, Fato aseguró que la canción pertenece a Ángela y a su padre, Pepe Aguilar, desestimando las acusaciones de plagio.

Fato, reconocido por éxitos como “Por mujeres como tú” y “Directo al corazón”, explicó que la versión realizada por el grupo Los Muecas es simplemente un cover de la obra original, sin implicar plagio alguno. Además, sugirió que las acusaciones podrían ser un intento por dañar la imagen de Ángela Aguilar, una de las artistas más jóvenes y prometedoras de la música regional mexicana.

Mientras la polémica continúa, se espera que las partes involucradas aclaren la situación en los próximos días.