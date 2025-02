Los detalles de la herencia de Paquita la del Barrio: no le dejó nada a sus hijos

La famosa cantautora y actriz mexicana, Paquita la del Barrio, murió a los 77 años en su casa, ubicada en Veracruz, México. Según informes, la artista falleció este lunes 17 de febrero, mientras dormía, y estaba rodeada de familiares. No dieron a conocer oficialmente la causa de su muerte, pero se sabe que estaba padeciendo de problemas pulmonares.

Su nombre verdadero era Francisca Viveros Barradas y nació el 2 de abril de 1947 en Alto Lucero, México. Desde muy pequeña mostró su talento para el canto, inclinándose por la ranchera y la música popular mexicana.

Paquita la del Barrio resaltó en el mundo artístico por su toque único en defensa de las mujeres y en contra el machismo. Entre sus canciones más famosas están ‘Rata de dos patas’, ‘Tres veces te engañé’ y ‘Ni un cigarro’.

A los 16 años se casó con su primer esposo Miguel Gerardo Martínez, con tuvo a sus dos primeros hijos Miguel Gerardo Viveros y Javier Gerardo Viveros. Reconoció a sus hijos con su apellido, ya que se convirtió en madre soltera al descubrir que su esposo tenía otra familia. Eso marcó su vida y su carrera, ya que la inspiró a cantar en contra de los hombres.

Luego, contrajo matrimonio con Alfonso Martínez, con quien tuvo gemelos que fallecieron a los pocos días de nacidos. En 1979 adoptó a su sobrina Martha Elena Martínez.

Paquita la del Barrio y su fortuna

El éxito de Paquita la del Barrio le hizo ganar mucho dinero. Celebrity Net Worth, portal que calcula la fortuna de los famosos, estima que la artista tenía un patrimonio de 10 millones de dólares, equivalentes a 198 millones 900 mil pesos mexicanos.

Sin embargo, tras su muerte, distintos medios rememoran que la cantautora mexicana dijo en una entrevista en agosto de 2023 que no tenía dinero, y que por eso, no dejaría testamento tras su muerte, ni le heredaría nada a sus tres hijos.

“No lo he hecho (el testamento) porque no quiero. Si tuviera dinero me lo gastaría en vida y no les daría nada… Yo no tengo dinero”, expresó Paquita.