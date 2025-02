Selena Gomez y Benny Blanco lanzan álbum juntos: “I Said I Love You First”

Selena Gomez y su prometido, Benny Blanco, han sorprendido al mundo con una noticia que nadie esperaba: lanzarán un álbum juntos. Titulado I Said I Love You First, el disco estará disponible el próximo 21 de marzo, pero los fans ya pueden disfrutar de su primer adelanto, Scared of Loving You, junto con su video oficial.

Este anuncio llega en el momento perfecto, pues la relación de Selena y Benny ha sido un tema de conversación constante en los últimos meses. Ahora, además de compartir su amor en redes sociales, también lo harán a través de la música, en lo que promete ser un álbum lleno de emociones y colaboraciones únicas.

Scared of Loving You ya ha generado un gran impacto, con millones de reproducciones en sus primeras horas. La canción es una balada melancólica que refleja el miedo a entregarse completamente al amor, algo que muchos creen que está inspirado en la propia historia de Selena.

Con este proyecto, Gomez no solo regresa con nueva música, sino que lo hace de la mano de la persona que ha conquistado su corazón. ¿Será este el álbum más personal de su carrera? Habrá que esperar hasta el 21 de marzo para descubrirlo.