Patrick Schwarzenegger habla dee las posibles reacciones de su familia al ve sus escenas de desnudos en ‘The White Lotus’

Patrick Schwarzenegger está listo para sorprender al público con su papel en la tercera temporada de The White Lotus, pero también con las reacciones de su famosa familia ante sus escenas de desnudos.

PUBLICIDAD

El actor de 31 años, hijo de Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver, interpreta a Saxon, un joven universitario en busca de diversión en el resort de lujo donde se desarrolla la historia.

Patrick Schwarzenegger está emocionado con su personaje en ‘The White Lotus’

Durante una reciente conferencia de prensa en el Four Seasons Hotel en Beverly Hills, Patrick confesó que su familia aún no sabe lo que les espera en la serie. “Hay algunas conversaciones incómodas y escenas que serán un poco extrañas de ver con mi familia”, comentó entre risas.

Aunque sus padres y su cuñado, Chris Pratt, estuvieron presentes en el estreno de la temporada, el actor admitió que probablemente tomará algunos “descansos para ir al baño” cuando lleguen los momentos más comprometidos en pantalla.

La nueva temporada de The White Lotus, ambientada en Tailandia, explora la vida de un grupo de adinerados turistas. En el caso del personaje de Patrick, Saxon, su historia gira en torno a su familia excéntrica, que incluye a su padre millonario (interpretado por Jason Isaacs), su madre con problemas de adicción (Parker Posey) y sus hermanos (Sarah Catherine Hook y Sam Nivola).

Cuando se le preguntó sobre cómo se sintió filmando escenas de desnudos, Patrick aseguró que confió plenamente en el creador de la serie, Mike White. “Cuando haces este tipo de escenas, es diferente cuando el director y guionista es alguien en quien confías y cuya obra admiras”, explicó. “Mike siempre ha sido audaz en sus decisiones y ha sabido cómo generar impacto en el público sin perder la calidad del contenido.”

A pesar de sus nervios iniciales, el actor aclaró que nunca le pidió consejo a su familia sobre el papel. “No hablé con ellos sobre esto, simplemente hice lo que Mike quería y lo que estaba en el guion”, comentó.

PUBLICIDAD

Lo que sí le preocupaba al principio era que su personaje fuera un estereotipo sin profundidad. Sin embargo, tras hablar con White, comprendió que Saxon tenía un arco narrativo que lo haría más interesante para el público.

Por su parte, Arnold Schwarzenegger no tardó en reaccionar con humor ante la noticia del desnudo de su hijo en la serie. “¡Qué espectáculo!”, escribió el icónico actor en Instagram. “Podría decir que me sorprende descubrir que tiene una escena de desnudo, pero qué puedo decir… la manzana no cae lejos del árbol.”

La tercera temporada de The White Lotus se estrena el 16 de febrero en HBO y Max, prometiendo una mezcla de lujo, drama y momentos inesperados que sin duda darán de qué hablar.