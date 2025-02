Las graves denuncias de José Fernández contra ejecutivo de Telemundo

El entrenador y nutricionista puertorriqueño José Fernández ha revelado explosivas acusaciones de acoso sexual contra el ejecutivo de televisión Ronald Day, quien fuera presidente de Entretenimiento y Chief Content Officer de Telemundo. En una entrevista con Javier Ceriani, Fernández detalló los supuestos abusos que sufrió durante su tiempo en Univision y las represalias que enfrentó tras denunciar la situación.

Fernández, conocido por su participación en programas como Despierta América y Nuestra Belleza Latina, aseguró que Day le envió mensajes obscenos a través de WhatsApp, incluyendo fotos explícitas de sí mismo masturbándose y en situaciones sexuales. Además, afirmó que Day lo invitó a su casa y le pidió favores sexuales, a lo que él se negó rotundamente.

Tras estos incidentes, Fernández se reunió con el entonces jefe de recursos humanos de Univision, a quien mostró los mensajes de Day. Según el entrenador, el ejecutivo reaccionó con sorpresa y le sugirió que podía “hacerse millonario” con la situación. Sin embargo, Fernández decidió no demandar a la cadena, ya que soñaba con tener un programa de televisión similar al del Doctor Oz. A pesar de las promesas de que no sufriría represalias, asegura que fue expulsado de Univision y se les prohibió el acceso a las instalaciones. “Más nunca pude entrar. Hasta el sol de hoy”, recordó.

Fernández también afirmó que, años después, cuando colaboraba con Hoy Día de Telemundo, su participación terminó abruptamente tras la llegada de Day a la cadena como alto ejecutivo. “Eso no me quita el sueño hoy en día”, dijo el entrenador, quien ha construido una exitosa carrera como empresario y cuenta con clientes famosos como Maluma, J Balvin y Nicky Jam. “Yo eché pa’lante sin necesidad de Univision ni Telemundo”.

El objetivo de Fernández al hacer públicas estas acusaciones es crear conciencia sobre el acoso sexual en la industria televisiva. “No tienes que acostarte con el jefe de la empresa para que te den esa posición”, afirmó. “Soy un ejemplo de que me pasó un acoso sexual y he llegado al éxito, sin tener que haberme acostado con esa persona, aunque me hayan sacado de la pantalla, y sin la pantalla lo logré”.

Las graves denuncias de José Fernández contra ejecutivo de Telemundo

Ronald Day, quien tiene una larga trayectoria en la televisión hispana en Estados Unidos, renunció a su cargo en Telemundo este lunes, aunque no se ha confirmado si su salida está relacionada con las acusaciones de Fernández. Day es reconocido por su trabajo innovador en Univision, donde trabajó durante casi dos décadas y fue responsable de programas exitosos como El Show de Cristina.

Fernández ha recibido ofertas de abogados para demandar, pero asegura que su intención no es buscar compensación económica, sino ayudar a otros a evitar situaciones similares. “Nadie nunca se ha atrevido a decir nada”, advirtió. “Todo el mundo en la industria sabe que a él lo echaron de Univision por mí. Por mí fue que lo sacaron”.