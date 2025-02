Wendy Williams denunció aislamiento total y asegura que “no estoy incapacitada”

Desde 2023, la famosa presentadora Wendy Williams tiene oficialmente un diagnóstico de afasia y demencia, la misma patología que tiene Bruce Williams, y por la cual ha estado bajo tutela. Sin embargo, a diferencia del actor, quien está con el cuidado cercano de sus seres queridos, la conductora del popular programa ‘Wendy’ encendió las alarmas, aseverando que está totalmente aislada, como encarcelada, que no tiene acceso al mundo exterior y que se encuentra incomunicada.

PUBLICIDAD

La actriz, conductora y escritora, de 60 años, hizo sus impactantes revelaciones en el documental ‘TMZ Presents: Saving Wendy, lanzado este miércoles por TMZ, y en el que la presentadora es entrevistada, vía telefónica por Harvey Levin.

Según Levin, Wendy Williams está confinada en el quinto piso de un centro de vida asistida en Nueva York, de donde no puede salir sin permiso del personal. aseguró que en los últimos 30 días, sólo salió dos veces a la calle para ir al dentista.

Las visitas son muy restringidas, no puede recibir llamadas telefónicas, ni tiene acceso a Internet, come en su habitación porque siente que es deprimente salir y ver tantas personas de hasta 90 años, muy enfermas. Además, pese a que quienes están a cargo de su tutela, aseveran que está mentalmente incapacitada, otras personas cercanas dicen que su estado mental ha mejorado por haber logrado la sobriedad, incluso no descartan que haya sido mal diagnóstica, por lo que piden una reevaluación.

PUBLICIDAD

“ Se siente como una prisionera. Está en una tutela que prácticamente la encarcela ”, dijo Levin, quien contó que para poder hacer el documental, tuvieron que grabarla desde afuera, mientras hablaban por teléfono con ella.

Wendy Williams: “No he visto a nadie”

Cuando Levin le preguntó a Wendy Williams cuándo la vio un médico, ella contestó: “ Hace mucho tiempo…. Estuve en Connecticut durante un año y no fui a ver a nadie. He estado aquí (en el centro de asistencia de Nueva York) durante seis o siete meses y no he visto a nadie ”.

La presentadora no dudó en decir que se siente “fantástica” y que “no estoy incapacitada”.

People recordó que en el programa radial ‘El Club Desayuno’, Williams aseguró que “no tengo demencia frontotemporal...es asqueroso”, también afirmó que no está incapacitada y que “no soy un bebé”

TMZ recalca que “ Harvey y otros han pasado horas hablando por teléfono con Wendy, y con una persona todos dicen que ha vuelto a la vieja Wendy. Ella es lúcida, sigue conversaciones y se está involucrando... Ella es ella misma otra vez ”.

People recordó que actualmente, hay una solicitud judicial para que le hagan una nueva evaluación médica. La petición la hizo el pasado 5 de febrero, Sabrina Morrissey.