El comprometedor video de Nicky Jam y su suegra con un polémico beso

El cantante Nicky Jam causó revuelo en las redes sociales al lanzar un video en las redes sociales en el que se le ve recibiendo un beso de su suegra, y si no fuera poco, lo hizo delante de su pareja Juana Valentina Varón, quien parecía consentir la situación.

PUBLICIDAD

En la grabación, la cual difundió en sus historias de Instagram, se aprecia al artista, de 43 años, caminando abrazado con su pareja, a quien da un beso en la boca, Luego, él enfoca a su suegra Diana Patricia Cardoso Verastegui, quien caminaba detrás de ellos, y dice señalando en su mejilla: “La suegri, un besito pa’ mí”, por lo que la mujer le da el beso en la mejilla.

Seguidamente, el cantante asoma una sonrisa pícara, saca la lengua y hace una señal de victoria con su mano.

El hecho pareció jocoso para algunos, pero para otros supone un picardía coqueta con su suegra, principalmente porque la mujer se ve bastante joven, al punto de que parece hermana mayor de su hija.

PUBLICIDAD

Se desconoce la edad de la suegra del cantante, pero se maneja que Cardoso reside en Estados Unidos y que es una abogada de la empresa Servicios de Inmigración US, según precisa ‘Yahoo/style’.

De su pareja, se sabe que es una modelo colombiana, de 22 años, y según Telemundo, se casaron hace meses en Miami.

Reacciones por la actitud de Nicky Jam con su suegra

Los comentarios abundan en las redes. Un usuario dijo: “Si no le daba instrucciones se lo daba en la boca”. Alguien más manifestó: “Diablo conquistó dos corazones y todavía dicen que el dinero no da la felicidad”.

Otros más expusieron en el Instagram de Molusco TV que: “Ese tiene un 2x1 ahí y no quiere decir na jajajajaja”, “yo me imaginé de suegro ahí”, “Nicky siendo Nicky”, “hubiera conquistado a la suegra en vez de a la nuera”, “donde come una, comen dos”.

Nicky Jam no se ha pronunciado, hasta ahora, por las críticas tras el video.