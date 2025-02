Armie Hammer admite haberle dado un mordisco al corazón a un animal

Armie Hammer vuelve a estar en el ojo público tras abordar las polémicas acusaciones de canibalismo en una reciente entrevista para “The Louis Theroux Podcast”.

PUBLICIDAD

El actor de 38 años, conocido por su papel en Call Me By Your Name, desmintió rotundamente los rumores sobre sus supuestas prácticas caníbales, aunque admitió haber mordido el corazón de un animal durante una cacería.

Armie Hammer contó su experiencia en la cacería

Hammer explicó que esta acción fue parte de una tradición entre cazadores primerizos, algo que, según él, es una especie de “rito de paso cargado de testosterona”. “Cuando cazas por primera vez, estás rodeado de tus amigos, todos te alientan a hacerlo. Es casi una especie de ritual”, comentó.

Sin embargo, enfatizó que en ningún momento comió el corazón ni obtuvo algún tipo de placer de la experiencia.

A pesar de esta aclaración, el actor se mostró frustrado por la narrativa que lo ha rodeado desde 2021, cuando su exnovia Courtney Vucekovich aseguró a Page Six que Hammer le dijo que quería “romperle una costilla, asarla y comérsela”.

En la entrevista, el actor volvió a rechazar estas afirmaciones y bromeó con incredulidad: “Para ser caníbal, tienes que comer carne humana. ¡Nunca lo he hecho! ¿Cómo voy a ser caníbal?”.

El escándalo en torno a Hammer surgió en medio de otras acusaciones mucho más graves, incluyendo la denuncia de su expareja Effie Angelova, quien lo acusó de violación en 2021.

PUBLICIDAD

Armie Hammer sería empleado de un hotel (Agencias)

El actor ha negado constantemente estas acusaciones, y tras una investigación por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles, el caso fue cerrado en mayo de 2023 sin que se presentaran cargos en su contra.

Hammer reconoció que su comportamiento en relaciones pasadas ha sido problemático, pero insistió en que nunca ha cometido un delito. “Hice cosas de idiota, fui un imbécil. Pero eso no es ilegal”, admitió.

Antes de que estos escándalos arruinaran su carrera, Hammer era una estrella en ascenso en Hollywood. Sin embargo, la controversia llevó a su retiro de la industria del entretenimiento y a la disolución de su matrimonio con Elizabeth Chambers, con quien estuvo casado por 13 años y con quien comparte dos hijos.

A pesar de sus intentos por reconstruir su vida y limpiar su nombre, el actor sigue enfrentando el escrutinio público. Mientras algunos aún dudan de su versión, Hammer parece estar decidido a dejar atrás el pasado y cambiar la percepción que el mundo tiene de él.