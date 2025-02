¡COMPUSO EL TEMA PRINCIPAL!

El actor Anthony Mackie acaba de soltar una bomba para los fans de Marvel y la música: Kendrick Lamar compuso la canción principal de Captain America: Brave New World.

PUBLICIDAD

Durante una reciente entrevista, Mackie dejó caer la noticia de manera casual pero impactante: “Kendrick hizo la canción principal de mi película, espero que no sea una sorpresa. Estoy muy emocionado.” Sus palabras rápidamente encendieron las redes, y los fans ya están especulando sobre cómo sonará el tema.

K

Kendrick Lamar no es ajeno al mundo de los superhéroes, ya que en 2018 produjo y participó en el soundtrack de Black Panther, con canciones como All the Stars y King’s Dead. Ahora, su regreso al MCU con Brave New World podría traer un himno épico para el nuevo Capitán América.

Aunque Marvel Studios aún no ha hecho un anuncio oficial, esta revelación de Mackie sugiere que la canción podría lanzarse pronto. ¿Será un tema de hip-hop con una carga política, como muchos de los trabajos de Kendrick? ¿O algo más orquestal y cinematográfico? Habrá que esperar, pero una cosa es segura: esta película viene con todo.