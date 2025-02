Shakira lidera en Premio Lo Nuestro con nueve nominaciones en estas categorías

(Kevin Winter/Getty Images for The Recording A)

Shakira sigue triunfando en el mundo de la música, y ahora, destaca como la artista con más nominaciones en la edición 37a de Premio Lo Nuestro, cuya gala será el próximo 20 de febrero en el Kaseya Center de Miami.

Luego de recibir el pasado 2 de febrero un Grammy por Mejor Álbum Pop Latino, ahora la colombiana resalta en Premio Lo Nuestro 2025 como la máxima nominada, y una de las categorías por la que compite es la de Álbum del Año por su trabajo de ‘Las mujeres ya no lloran’.

“La superestrella del pop latino y ganadora de 32 Premio Lo Nuestro, Shakira, tendrá una participación única y exclusiva desde los escenarios de su nueva gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’. La colombiana lidera la lista este año con nueve nominaciones, incluyendo Artista Premio Lo Nuestro del Año y Álbum del Año”, informó Premio Lo Nuestro en su cuenta de Instagram.

Este año el evento tendrá como presentadores a Alejandra Espinoza, Thalía y Laura Pausini.

Shakira y las categorías en las que está nominada en Premio Lo Nuestro

Artista Premio Lo Nuestro del Año

Canción del Año

Artista Pop Femenina del Año

Colaboración ‘Crossover’ del Año

Álbum del Año

La Mezcla Perfecta del Año

Álbum del Año / Pop - Urbano

Colaboración del Año / Pop - Urbano

Artista Femenina del Año - Urbano

Shakira y su gira mundial

Shakira arranca este martes 11 de febrero su gira mundial en Brasil. Como parte de esto, la artista publicó unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram, resaltando que dará lo mejor de ella para el público.

“Sé que la perfección no existe, pero si se, que esta noche me entregaré a ustedes tal cual soy, con la voz afilada por la experiencia y la piel marcada por cada batalla ganada y perdida. Esta noche, no será solo para verme cantar. Será para aullar, sentir, gritar lo que no nos animamos a decir aún. Bailar, reír, llorar, abrazarse, perdernos y encontrarnos en cada canción. Porque lo que hemos construido juntos no es solo música. Es un pacto. Es un lenguaje, el lenguaje de nuestra manada. Y si algo es cierto es que una loba jamás olvida a su manada y después de esta noche cada uno de ustedes estará conmigo para siempre. ¡Qué ganas de verlos ya ! Estoy aquí”, fueron parte de las palabras de la cantante.