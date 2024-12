Shakira anunció al ganador de su Lamborghini

Shakira dio a conocer este viernes al ganador del sorteo de su carro Lamborghini Urus, cumpliendo así la promesa que hizo de regalar su auto de lujo a uno de sus fans.

El anuncio lo hizo a través de sus historias de Instagram, dando como ganador al artista colombiano Michael Mejía, quien presentó para el concurso un video con ilustraciones del vídeoclip de su canción ‘Soltera’.

“ Estoy muy contenta por ti Michael, sé que le has puesto mucho tiempo, esfuerzo, dedicación y cariño, se nota no solamente el talento que tiene, sino la determinación, y has puesto tanto nivel de detalle a este video, que a la gente le ha encantado, así que te lleva mi Lamborghini ”, dijo Shakira en un video.

En un comunicado, refirió que “me conmovió ver cómo la canción también logró ayudar a sanar a muchos de ustedes”, afirmando que se sintió muy contenta al recibir tantos videos de fans concursando.

“Sigamos bailando y reconoceremos: ‘No hay nada material que nos pueda sanar, sino que son los vínculos humanos los que nos sostienen en el camino’”, expuso la cantante.

Subrayó: “‘Soltera’ se ha convertido en un símbolo de una actitud optimista frente a la vida”.

Al resto de los finalistas, les obsequió entradas para sus conciertos en Estados Unidos. “¡Los amo!”, dijo Shakira.

Habla el ganador del Lamborghini de Shakira

Michael Mejía expresó su emoción por ser el ganador del carro Lamborghini Urus de Shakira, valorado en 195 mil dólares.

El ganador se pronunció por medio de un video en su cuenta de Instagram, junto a su mamá, quien dijo que ella fue testigo de cómo él trabajó durante noches enteras para ganar el carro de la cantante.

“Es el logro más grande de mi vida”, expuso Mejía.

Los otros finalistas fueron @janethgonzalezviolin, @angel.lopez26, @teamnucitaofficial y @bruna_maia_11.