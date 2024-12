Chantal Andere contó las agresiones que sufrió por ser villana de telenovelas

Los villanos de telenovelas, series y películas son los personajes más despreciados por el público. Muchas veces, la maldad es tanta, que trastoca el sentir de quienes ven la producción, por lo que en ocasiones, ese sentir trasciende a la pantalla, y toca a los actores experimentar en la vida real el repudio de la gente, tal como le pasó a la famosa actriz Chantal Andere.

PUBLICIDAD

Chantal Andere siempre ha predominado en las telenovelas mexicanas por sus papeles de villana. En una entrevista con Pati Chapoy, contó que llegó a sufrir agresión física por gente que veía las telenovelas donde ella actuaba.

Relató que una vez estaba de compras en el supermercado con su madre, la también actriz mexicana Jacqueline Andere, y que de repente, se les acercó una señora “bien emperifollada” y la golpeó por la espalda con una lechuga.

“ Yo estoy comprando con mi mamá, cuando llega la señora y me empieza a pegar y me dice: ‘Eres muy mala con Adelita Noriega’ ”, contó Chantal Andere, mientras la entrevistadora no aguantaba la risa.

Chantal Andere se afectó emocionalmente

Indicó que su madre salió en su defensa, confrontando a la señora, y admitió que la situación le afectó bastante, tanto que pensó en que si hacer papeles de villana le hacía ganar el odio de la gente, entonces su carrera no tenía sentido, así que reflexionó sobre interpretar a las buenas, tipo “Blancanieves’. Su afectación fue tal, que al llegar a su casa, su madre tuvo que decirle a su papá que hablara con ella.

“Entró al despacho de mi papá y me dijo ‘te acaban de hacer el halago que probablemente te hayan hecho en tu vida’. Entonces, me dio mucha paz su comentario”, refirió.

El comentario del padre de Chantal Andere, es muestra de que la actitud, así sea agresiva de cierta parte del público hacia los artistas, por los personajes villanos que ellos interpretan, evidencia lo bien que ellos están haciendo su trabajo y el talento que tienen, como para poder llegar a las emociones de la gente de esa manera.