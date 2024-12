Camilo y Evaluna revelaron por qué no muestran la cara de sus hijas

Índigo, la primera hija de Camilo Echeverri y Evaluna Montaner, nació el 6 de abril de 2022, y su segundo bebé Amaranto el 1 de agosto de 2024, sin embargo, hasta ahora, todavía el público no conoce la cara de los niños, por lo que han abundado las críticas en contra de la pareja de artistas.

Durante el programa ‘Ventaneando’ , la hija del famoso cantautor venezolano Ricardo Montaner, explicó junto a su esposo el por qué de su decisión de no mostrar el rostro de sus hijos, ya que ni siquiera, los han mostrado en el reality show de la familia Montaner.

“ No es porque, ay, a Índigo y Amaranto no las queremos mostrar; o porque para nosotros sea algo malo… Tampoco es que las estamos escondiendo ni nada ”, dijo Evaluna en el referido programa televisivo, según publicó la revista digital Quien.

Camilo expresó que el fin de esta decisión es proteger la autonomía y privacidad de Índigo y Amaranto. “ Estamos tratando de proteger su autonomía ”, enfatizó.

Camilo y Evaluna como padres

Con cinco años de matrimonio, Camilo y Evaluna resaltan como una de las parejas jóvenes más sólidas del mundo del espectáculo. No vacilan en mostrarse en las redes sociales con el cariño que se dan mutuamente, y aunque no muestran las caras de sus hijos, sí difunden fotos con ellos en momentos familiares.

Evaluna ha tenido a sus dos hijos por la vía natural y en casa. El hecho de no ir a un centro médico le ha hecho blanco de críticas, ya que hay gente que destaca la necesidad de ir a un hospital o clínica, como prevención ante cualquier eventualidad que pueda presentarse. Sin embargo, afortunadamente, los partos de la cantante han sido muy positivos, tanto para ella, como para sus bebés.

Evaluna contó en su canal de Youtube que durante el parto de Amaranto, hubo un momento, cuando las contracciones se fueron haciendo muy rápidas, tanto que casi no les dio tiempo de llamar a la partera.

“Yo me asusté porque Evaluna me dice ‘tengo muchas ganas de empujar’, y de repente, veo dos chorritos de sangre por las piernas de ella y ahí fue que me asusté y tuve que llamar a Dana (la partera) otra vez”, relató Camilo.

La partera pudo llegar a tiempo y atender el alumbramiento de Amaranto.