Taylor Swift, suceso editorial: El libro del ‘Eras Tour’ vendió más de 800 mil copias en un fin de semana

Taylor Swift sigue demostrando su influencia, esta vez en el mundo editorial. Su libro Eras Tour Book vendió 814,000 copias durante el fin de semana de Acción de Gracias, convirtiéndose en el mayor lanzamiento editorial de 2024. Según Circana, que monitorea alrededor del 85% del mercado de libros impresos, estas cifras consolidan a Swift como una de las autoras más vendidas del año.

Lo impresionante es que Swift logró este éxito a través de un único minorista: Target. El libro, lanzado exclusivamente en sus tiendas el Black Friday, alcanzó números récord sin recurrir a Amazon ni a otras cadenas. Sin embargo, algunos fanáticos señalaron errores tipográficos y otras fallas en el contenido, lo que generó críticas en redes sociales. Ni Target ni los representantes de Swift han emitido comentarios al respecto.

Al parecer el libro tiene algún par de errores, pero Taylor Swift no ha dicho nada sobre el tema

Este logro posiciona a Swift en una categoría exclusiva. El único lanzamiento de no ficción que supera sus cifras iniciales es el primer volumen de las memorias presidenciales de Barack Obama, A Promised Land, que vendió 816,000 copias en su primera semana en 2020. A diferencia de Obama, cuyo libro estuvo disponible en múltiples plataformas, las cifras de Eras Tour Book solo reflejan su venta inicial en Target.

Esta no es la primera vez que Swift innova con estrategias de distribución exclusivas. En 2023, su película de concierto Taylor Swift: The Eras Tour se distribuyó directamente a través de AMC Theatres y Cinemark Theatres, evitando los estudios tradicionales de Hollywood. La cinta recaudó más de $200 millones, convirtiéndose en la película de concierto más taquillera de la historia.

Está a la venta en Target (Agencias)

Antes del éxito de Eras Tour Book, Swift ya era una fuente de inspiración para la industria editorial. Su impacto ha dado lugar a una amplia variedad de libros, incluyendo biografías, ficción romántica, libros de moda, libros para colorear y hasta una colección de recetas de cócteles titulada Shake It Up. Este año, otro éxito editorial relacionado con Swift ha sido Taylor Swift: A Little Golden Book Biography de Wendy Loggia, diseñado al estilo de clásicos infantiles como Los tres osos y El conejo susurrante.