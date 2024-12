¿Esposa de Jason Kelce se molesta con fans porque dicen que una de sus hijas se parece a él?

Kylie Kelce, esposa del jugador de la NFL Jason Kelce, ha expresado su sorpresa y humor ante una peculiar teoría en internet: muchos usuarios aseguran que su hija Ellie, de 3 años, se parece más a su tío, Travis Kelce, que a ella misma.

En un adelanto de su próximo episodio del pódcast Not Gonna Lie, la madre de tres, que actualmente espera su cuarto bebé, compartió sus pensamientos sobre el tema. Kylie explicó que, aunque sus otras dos hijas —Bennett, de 18 meses, y Wyatt, de 5 años— son “clones” de su esposo Jason, Elliepodría ser su única oportunidad de encontrar un parecido familiar.

Esposa de Jason Kelce afirma que su hija Ellie se parece a ella

“Internet ha llevado demasiado lejos la idea de que Ellie se parece a Travis, lo cual me ofende un poco,” comentó Kylie. “Yo era rubia y tenía un hoyuelo, así que siento que Ellie podría parecerse a mí.” En tono de broma, agregó: “Si pudieran dejar de lado la idea de que Ellie se parece a Travis, lo agradecería. Es la única con quien podría tener alguna conexión en términos de parecido.”

Kylie también aprovechó para hablar sobre su nueva hija en camino y expresó su esperanza de que esta vez, el bebé comparta algunas de sus características. “El jurado aún está deliberando sobre la cuarta, pero créanme, estoy intentando desesperadamente tener un bebé que se parezca un poco a mí,” dijo entre risas.

Sin embargo, Kylie no escatima elogios para su esposo Jason, a quien atribuye la genética dominante de la familia. “Somos muy afortunados de que mi esposo haga niñas tan lindas, pero cuando ves las fotos de bebé de Wyatt y Jason juntas, parece que los clonamos.

”Recordó con humor cómo reaccionó cuando nació Wyatt, quien luce idéntica a su padre. “Me quejé mucho cuando llegó Wyatt. Parecía que yo no tenía nada que ver en su creación. Si no la hubiera dado a luz, no lo creería,” bromeó. Mientras tanto, sus seguidores esperan con ansias escuchar más de sus reflexiones en el próximo episodio de su pódcast.